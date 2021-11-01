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Переживший тяжелое расставание с Бузовой Дава сообщил о новой влюбленности
Шоу-бизнес
Переживший тяжелое расставание с Бузовой Дава сообщил о новой влюбленности
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 1 ноября. Блогер Давид Манукян, известный как Дава, после расставания с певицей Ольгой Бузовой рассказал о своих чувствах к артистке Мари Краймбрери. Звезда интернета поделился с поклонниками на своей странице в Instagram радостной новостью.

Дава и Краймбрери участвовали в шоу «Дуэты». Блогер признался, что остался под большим впечатлением от партнерши. И теперь музыкант намерен добиваться ее расположения. Чтобы быстрее достичь успеха в любовных делах, Дава решил подключить подписчиков.

«Кажется, я влюбился. Отмечайте в комментах Мари и пишите: «Иди с Давидом на свидание»», — написал 28-летний Манукян.

Музыкант разместил на своей странице отрывок их выступления. Подписчики пришли в восторг от номера и отметили, что артисты подходят друг другу не только в творческом плане.

В начале года Манукян пережил скандальный разрыв с Ольгой Бузовой, которая обвинила его в рукоприкладстве. Пара была вместе больше года. Казалось, что они настроены на серьезные отношения, но в итоге все же расстались.

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отношения манукян Краймбрери
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