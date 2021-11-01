Баранец: Франция поплатилась за подлость с «Мистралями» срывом сделки с Австралией

Москва, 1 ноября. Франция поплатилась за отказ поставить России вертолетоносцы «Мистраль» разрывом контракта на строительство 12 подлодок для ВМС Австралии. Об этом заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Ранее стало известно, что Вашингтон, Лондон и Канберра договорились о сотрудничестве в оборонной сфере, которое будет осуществляться в рамках нового альянса под названием AUKUS. При этом США планируют передать Австралии технологии производства атомных подводных лодок. Данные планы привели к расторжению договора между Канберрой и Парижем, который предполагал строительство 12 атомных подводных субмарин на сумму в размере 66 миллиардов долларов для ВМС Австралии.

Баранец выразил уверенность, что разрыв контракта на строительство субмарин стал кармой для Парижа, который отказался поставить России вертолетоносцы «Мистраль», передает iReactor.

«Они поступили по-свински с нами, и теперь получили на это американское свинство. Это пощечина Франции, и даже глава США Джо Байден признал, что США поступили нехорошо. Теперь между партнерами по НАТО скандал. Париж при этом кусал локти и ранее, когда возвращал нам неустойку. Французы вернули нам денег больше, чем стоили корабли, — пояснил эксперт.

Ранее министр обороны Австралии Питер Даттон заявил, что США планируют построить новые военные базы в южных регионах страны. По его словам, в настоящее время Канберра и Вашингтон обсуждают вопрос о размещении военных объектов США на постоянной основе, передает RT.