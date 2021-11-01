Зампостпреда РФ при ООН Белоусов: ряд стран готовится к боевым действиям в космосе

Нью-Йорк, 1 ноября. Ряд стран планируют развивать свою военную инфраструктуру в космосе, а также готовятся к масштабным сражениям в космическом пространстве. Об этом заявил заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

По его словам, в некоторых странах открыто говорят о планах выведения средств вооружения в космос, а также планируют проведение военных операций в космическом пространстве.

«Ряд государств уже реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивает потенциал силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на Земле, а также планирует ведение боевых действий в космическом пространстве», — сказал дипломат.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ряд стран создают командования для проведения наступательных операций в космосе. При этом в некоторых государствах уже осуществляют планирование наступательных операций в космосе.