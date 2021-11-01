Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 18:57
18:55
Весь мир
Алжир прекратил поставки газа в Испанию через Марокко
18:52
Политика
Публицист Микульскис объяснил страх Запада перед «Мертвой рукой» России
18:52
Экономика
Состояние Маска превысило 300 млрд долларов
18:51
Общество
Известный поэт Анатолий Гребнев ушел из жизни в 80 лет
18:50
Шоу-бизнес
Ксения Корнева рассказала, как оказалась в «Уральских пельменях»
18:50
Весь мир
Военный комитет «5+5» договорился с соседними странами о выводе наемников из Ливии
18:49
Весь мир
Комиссия по правам человека Ливии обеспокоена похищением нефтяников в Триполи
18:48
Общество
Переехавший в Россию итальянец Джузеппе прямо ответил, почему никогда не вернется на родину
18:47
Общество
Школьники из Ингушетии побили мировые рекорды по планке и отжиманиям
18:46
Общество
Французский журналист Мейсан обсудил с главой ФБР Тэрадой запрещенные на Западе темы
Все новости

Зампостпреда РФ при ООН Белоусов: ряд стран готовится к боевым действиям в космосе
Армия
Зампостпреда РФ при ООН Белоусов: ряд стран готовится к боевым действиям в космосе
pixabay.com

Нью-Йорк, 1 ноября. Ряд стран планируют развивать свою военную инфраструктуру в космосе, а также готовятся к масштабным сражениям в космическом пространстве. Об этом заявил заместитель постпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

По его словам, в некоторых странах открыто говорят о планах выведения средств вооружения в космос, а также планируют проведение военных операций в космическом пространстве.

«Ряд государств уже реализует курс на размещение оружия в космосе, наращивает потенциал силового воздействия на космические объекты и инфраструктуру жизнеобеспечения на Земле, а также планирует ведение боевых действий в космическом пространстве», — сказал дипломат.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ряд стран создают командования для проведения наступательных операций в космосе. При этом в некоторых государствах уже осуществляют планирование наступательных операций в космосе.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Зампостпреда РФ при ООН Белоусов: ряд стран готовится к боевым действиям в космосе
россия оон космос оружие
Комментировать