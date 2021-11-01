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Студия Disney показала первый трейлер сериала «Книга Бобы Фетта»
Общество
Студия Disney показала первый трейлер сериала «Книга Бобы Фетта»
Кадр из сериала «Боба Фетт»

Лос-Анджелес, 1 ноября. Студия Disney выпустила первый трейлер своего нового проекта по вселенной «Звездных войн». Видео дает представление о сериале «Книга Бобы Фетта».

Трейлер опубликовали на YouTube-канале Star Wars. Новый сериал об охотнике за головами можно считать спин-оффом «Мандалорца», в котором появлялся Фетт.

Сюжет «Книги Бобы Фетта» продолжит события, описанные в предыдущем проекте. Суровый наемник возвращается к работе и решает занять пустующий трон Джаббы Хатта на Татуине. Однако ему придется преодолеть множество опасностей и побороться с врагами, чтобы удержаться на месте лидера.

Главную роль в сериале сыграл Темуэр Моррисон. Он же перевоплощался в охотника за головами в «Мандалорце». Премьера «Книги Бобы Фетта» состоится на платформе Disney+ 29 декабря.

Ранее стало известно, что сериал «Мандалорец» могут продлить на четвертый сезон. Однако, скорее всего, после этого проект получит новое название.

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