Вассермана возмутила реакция Евросоюза на решение Путина о поставках газа

Москва, 1 ноября. Заявления со стороны ЕС о решении России начать закачку топлива в подземные хранилища газа (ПХГ), расположенные на европейской территории, вызывают недоумение, отметил интеллектуал Анатолий Вассерман.
В своей статье для информационного издания RenTV эксперт вспомнил решение президента России Владимира Путина начать заполнять газовые хранилища в Европе после закачки собственных ПХГ. Новые поставки голубого топлива запланированы на 8 ноября.
Однако западные политики в этой ситуации отреагировали непорядочно, выразив недовольство тем, что Москва намерена поставлять газ Европе «слишком поздно». Отдельные официальные лица ЕС фактически заявили, что российская сторона якобы обязаны в первую очередь выполнять желания Запада.
«Открытым текстом перевожу: по мнению Запада, русские не имеют права обеспечивать собственные интересы раньше, чем западные. Да, по сути, мы в их глазах вовсе не имеем никаких прав — только обязанности. Прежде всего — обязанность служить для них подножным кормом», — возмутился интеллектуал наглостью Европы.
Анатолий Вассерман подчеркнул, что для западных стран подобное поведение является нормой, однако Россия придерживается иной точки зрения.
«Для нас все равны. Кроме тех, кто хочет съесть нас. Тем отбиваем аппетит», — заключил эксперт.
Как стало известно ранее, Вассерман оценил пользу «Северного потока — 2» для Евросоюза. По его словам, Европе надежнее сотрудничать с Россией.
Компания OMV позже сообщила, что первая нитка газопровода готова к запуску, передает НСН.