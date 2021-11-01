Вассермана возмутила реакция Евросоюза на решение Путина о поставках газа

Москва, 1 ноября. Заявления со стороны ЕС о решении России начать закачку топлива в подземные хранилища газа (ПХГ), расположенные на европейской территории, вызывают недоумение, отметил интеллектуал Анатолий Вассерман.

В своей статье для информационного издания RenTV эксперт вспомнил решение президента России Владимира Путина начать заполнять газовые хранилища в Европе после закачки собственных ПХГ. Новые поставки голубого топлива запланированы на 8 ноября.

Однако западные политики в этой ситуации отреагировали непорядочно, выразив недовольство тем, что Москва намерена поставлять газ Европе «слишком поздно». Отдельные официальные лица ЕС фактически заявили, что российская сторона якобы обязаны в первую очередь выполнять желания Запада.

«Открытым текстом перевожу: по мнению Запада, русские не имеют права обеспечивать собственные интересы раньше, чем западные. Да, по сути, мы в их глазах вовсе не имеем никаких прав — только обязанности. Прежде всего — обязанность служить для них подножным кормом», — возмутился интеллектуал наглостью Европы.

Федеральное агентство новостей /

Анатолий Вассерман подчеркнул, что для западных стран подобное поведение является нормой, однако Россия придерживается иной точки зрения.

«Для нас все равны. Кроме тех, кто хочет съесть нас. Тем отбиваем аппетит», — заключил эксперт.

Как стало известно ранее, Вассерман оценил пользу «Северного потока — 2» для Евросоюза. По его словам, Европе надежнее сотрудничать с Россией.

Компания OMV позже сообщила, что первая нитка газопровода готова к запуску, передает НСН.