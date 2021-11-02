«Чистая неправда»: Штурм раскритиковала Пермякову за скандал с «Секретом на миллион»

Актриса Светлана Пермякова, сделавшая скандальное заявление о программе «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой, зря затеяла этот хайп, тем более она говорит неправду. Об этом в беседе с ФАН заявила певица и писательница Наталья Штурм.

Накануне звезда телесериала «Интерны» Светлана Пермякова сделала шокирующее признание о шоу «Секрет на миллион», в котором приняла участие в 2017 году. Актриса утверждает, что организаторы не дали ей выиграть 300 тысяч рублей, за участие заплатили всего 120 тысяч, из которых 40 ушли на налоги. Обиженная Пермякова заявила, что все темы в передаче должны обговариваться заранее.

По задумке шоу, приглашенные звезды отвечают на вопросы, за которые получают деньги. Чем провокационнее они, тем выше гонорар. Пермякова пожаловалась, что примерно на середине выпуска ей стали задавать острые вопросы, которых не было в списке. Актриса отметила, что от услышанного у нее «вставали волосы дыбом». По словам артистки, ее заранее предупредили, что не дадут выиграть миллион, так как у шоу нет таких финансов. Конверт она получила совершенно пустой, но по настоянию продюсеров сыграла эмоции, будто увидела крупную сумму.

Prt Scr youtube.com / Россия 1

Певица Наталья Штурм раскритиковала Пермякову, что та, по ее словам, рассказав в основном неправду, хотела пропиариться.

«Актриса Светлана Пермякова дождалась окончания срока действия договора с НТВ. По этому договору в случае разглашения деталей съемочного процесса ей бы грозил штраф в три миллиона рублей. Но актриса не учла, что формат хайпа «ах, эти гады-журналисты обманули, оскорбили» — это как пчелы против меда. Жаловаться одним журналистам на других — пустое дело. Передач об этом не снимают, денег не дадут, а другие проекты остерегутся звать такую «честную» актрису с двойными стандартами. Артистка впустую затеяла этот хайп, тем более в ее рассказе 90% неправды», — объяснила Штурм.

Кроме того, Штурм усомнилась и в гонораре Пермяковой.

«Пермякова говорит, что получила 120 тысяч, из которых осталось 80 тысяч, то есть получается, что 40 тысяч загадочным образом ушли на налоги. А разве в России не 13% налог? Должно было остаться 104 400 [рублей]. И еще нюанс: все программы, если уж кому-то платят, берут налог полностью на себя», — заметила она.

Наталья Штурм также была участницей этого шоу и рассказала, как, по ее мнению, было все на самом деле. Собеседница ФАН призналась, что перед съемками на встрече с редактором подробно пересказала ему практически всю свою жизнь.

«Редактор сама делала пометки, что интересно их формату. Какие будут вопросы, на 100% я не знала. Ни на один вопрос я не знала ответов заранее. Догадаться, какие будут вопросы, невозможно», — сказала она.

личный архив Натальи Штурм /

Штурм подчеркнула, что у нее есть секреты, но они бесценны, поэтому выдавать за миллион их певица не намерена.

«Если я на протяжении десятилетий что-то скрываю, значит, не намерена этим делиться ни с кем и ни за что. Память — это самое дорогое, что есть у человека. Встав на путь «все на продажу», рискуешь остаться с пустой душой», — объяснила Штурм.

Штурм также рассказала, что деньги с выигрыша реально идут на благотворительность, программа об этом отчитывается перед зрителями в следующих выпусках.

«Формат игры увлекателен, хотя иногда и коробит, но это специфика жанра программы «Секрет на миллион». Личная жизнь, сексуальный подтекст всегда присутствуют, даже не старайтесь здесь преподнести себя «целкой». Бесполезно. В любом телевизионном шоу свои правила игры: или ты готов играть по ним, или не суй попу в эти сани», — посоветовала певица.

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Певица также поделилась мнением, что «Секрет на миллион» — одна из самых интересных передач на телевидении. Штурм призналась, что вспоминает программу с теплом.

«Начну с того, что я просто люблю Леру Кудрявцеву, и закончу тем, что все гладко и по-твоему не бывает. К примеру: мне было неприятно, что стали искать мою непубличную маму. Я просила этого не делать, но редакторы надеялись получить от 88-летней женщины какие-нибудь «желтые» подробности. У мамы стальной характер, она, как партизан, не скажет ни слова. Ребята просто потеряли время, карауля ее, но я их предупреждала. В остальном все было безукоризненно. Спасибо за работу, «Секрет на миллион» остался со мной», — заключила Штурм.

Ранее народная артистка России Наталья Гвоздикова, получившая любовь зрителей после выхода на экраны мелодрамы «Большая перемена», пожаловалась на размер своей пенсии в программе «Секрет на миллион». В данный момент артистка получает 55 тысяч рублей.