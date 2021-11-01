Глава МИД Лавров чуть не увез в Москву семейную реликвию норвежской коллеги Хюитфельдт

Осло, 1 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился в Норвегии со своей коллегой Анникен Хюитфельдт. Во время встречи на высоком уровне произошел конфуз: дипломат принял семейную реликвию скандинавского политики за дар Москве.

Предметом неловкой сцены стала шкатулка с семейными ценностями Хюитфельдт. Во время первой встречи политиков скандинавский дипломат рассказала историю своего деда: он сражался во Второй мировой войне с фашистами и побывал в плену, где познакомился с советскими солдатами. В заключении дедушка Анникен Хюитфельдт полюбил русский язык и даже разучивал стихи русских поэтов. На словах о русском языке глава норвежского дипломатического ведомства передала Лаврову в руки семейное сокровище, и российский представитель решил, что ему вручают ценный подарок и чуть не увез ценность в Москву.

ambermuseum.ru / Пресс-служба Музея янтаря Калининграда

«Спасибо за этот бесценный сувенир. Он найдет свое место в музее нашего министерства», — сказал глава дипломатического ведомства России, взяв в руки шкатулку.

Однако Лаврову объяснили, что это не подарок, и тот с улыбкой вернул реликвию обратно Хюитфельдт. Норвежская коллега не выказала никакой негативной реакции: лишь улыбнулась мимолетной неловкости, после чего представители Москвы и Осло перешли непосредственно к переговорам.

Помимо поездки в Норвегию, министр иностранных дел России Сергей Лавров также посетил проходящий в Италии саммит G20. Прошедшие в рамках международного форума двусторонние встречи и саму работу «Большой двадцатки» дипломат охарактеризовал как позитивные. О подробностях одной из встреч Лаврова — с президентом США Джо Байденом — рассказало НСН.