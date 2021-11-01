Политолог Валяев объяснил, почему Варшава не упускает шанса указать на ошибки Еврокомиссии

Польша будет продолжать указывать на ошибки Еврокомиссии, чтобы узаконить свою борьбу за снижение зависимости от деятельности наднациональных институтов Евросоюза. Об этом корреспонденту ФАН рассказал политический аналитик фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Напомним, депутат Европарламента (ЕП) от Польши Богдан Жоньца обвинил Европейскую комиссию (ЕК) в бездействии на фоне энергетического кризиса на европейском рынке. Это, по его мнению, подрывает усилия ЕС по обеспечению энергобезопасности и проведению «Европейского зеленого курса».

Критика деятельности Еврокомиссии со стороны евродепутата логична, считает Валяев. Ведь депутат представляет правящую в Польше партию «Право и справедливость». Эта партия Ярослава Качиньского, будучи консервативной по идеологии, пропагандирует умеренный евроскептицизм, а в нынешний момент времени привела Польшу к наивысшей точке конфронтации с Брюсселем, пояснил политолог.

Федеральное агентство новостей / Равид Гор

«Официальная Варшава не упускает возможности указывать на ошибки Еврокомиссии, легитимизируя тем самым свои шаги по снижению зависимости от деятельности наднациональных институтов Евросоюза. Польские политики стараются показать своему населению, что их критика курса Евросоюза на централизацию не лишена оснований. Газовый кризис в Европе, происходящий на фоне мирового кризиса энергоресурсов, является свершившимся фактом. Главный вопрос состоит в том, насколько легко из него сможет выбраться Европа. На данный момент потери являются ощутимыми, ведь цены на газ подскочили до рекордного уровня. При этом Варшава все равно будет призывать к сокращению зависимости Европы от российского газа, а также будет все чаще и чаще ставить под сомнение усиление роли Брюсселя в решении таких кризисов. Также Польша все чаще вспоминает негативную роль Еврокомиссии при борьбе с пандемией», — прокомментировал Валяев.

По словам политолога, главная претензия Польши к Брюсселю состоит якобы в недостаточности предпринимаемых еврочиновниками действий: недостаточно активно противостоят энергетическому кризису, недостаточно противостоят российской активности, недостаточно делают для борьбы с пандемией и так далее. С одной стороны, эти обвинения выглядят логичными, с другой — Евросоюз идет на усиление централизации. И, чтобы расширить полномочия наднациональных институтов, Евросоюзу необходимо лишить европейские страны части суверенитета. Против таких шагов как раз и выступают умеренные евроскептики в лице нынешней Польши, а также Венгрии. Причем противиться полному подчинению ЕС Польша будет до тех пор, пока у власти находится партия «Право и справедливость», подчеркнул Валяев.

«Противостояние официальной Варшавы и Евросоюза продлится как минимум до тех пор, пока “Право и справедливость” будет сохранять статус правящей партии. Этого положения они могут лишиться уже на ближайших выборах, так как две оппозиционные проевропейские партии, “Гражданская платформа” и “Польша 2050”, совокупно показывают сейчас более уверенные цифры, чем стагнирующая партия власти. Однако представители по-прежнему продолжают принимать законы, которые не только не находят понимания среди всего польского общества, но и ссорят Польшу со вчерашними союзниками», — объяснил политолог.

europa.rs / Официальный сайт Еврокомиссии

Ограничения для иностранных собственников польских медиа, ограничение абортов, популизм по теме ЛГБТ, борьба с принципом верховенства европейского права над национальным, отказ от рассмотрения вопроса реституции принадлежавшего польским евреям до Второй мировой войны имущества, отказ от приема беженцев. Валяев убежден: все эти темы являются потенциально конфронтационными и для внутренней польской аудитории, и для внешней — европейской.

«В последние годы в Польше происходит усиление роли государства в качестве активного регулятора. Это можно объяснить и просто попыткой Качиньского удержать власть и даже паранойей, когда везде мерещатся враги — либо желающие Польше зла коммунисты, либо желающие стране разложения агенты европейского истеблишмента. Приводит это даже к тому, что Варшава ссорится с Вашингтоном — своим важнейшим партнером. Польская проевропейская оппозиция критикует Качиньского за усиление авторитарных тенденций, в чем обычно обвиняют Россию», — сказал аналитик.

Ранее политолог Армен Гаспарян выразил сомнение в единстве Евросоюза. Он напомнил, что польский суд признал: национальные законы имеют приоритет над европейскими.