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Зеленский обсудил с Меркель ситуацию в Донбассе
Политика
Зеленский обсудил с Меркель ситуацию в Донбассе
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Глазго, 1 ноября. Украинский президент Владимир Зеленский обсудил во время переговоров с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе, а также энергетические вопросы Европы.

Глава украинского государства прибыл с рабочим визитом в Глазго, где планирует принять участие в климатическом саммите ООН.

«Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии», — написал Зеленский на странице в Twitter.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва ожидает от сторон реакции на предложения по встрече в «нормандском формате».

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