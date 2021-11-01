Зеленский обсудил с Меркель ситуацию в Донбассе

Глазго, 1 ноября. Украинский президент Владимир Зеленский обсудил во время переговоров с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель ситуацию в Донбассе, а также энергетические вопросы Европы.

Глава украинского государства прибыл с рабочим визитом в Глазго, где планирует принять участие в климатическом саммите ООН.

«Во время встречи в Глазго с Ангелой Меркель обсудили текущую ситуацию с безопасностью на Донбассе и ход переговоров для установления мира, энергетический кризис в Европе и пути его преодоления, а также актуальные вопросы отношений Украины и Германии», — написал Зеленский на странице в Twitter.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва ожидает от сторон реакции на предложения по встрече в «нормандском формате».