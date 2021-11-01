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Ольга Бузова обвинила МХАТ во лжи после переноса спектакля «Чудесный грузин»
Шоу-бизнес
Ольга Бузова обвинила МХАТ во лжи после переноса спектакля «Чудесный грузин»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 1 ноября. Певица и телеведущая Ольга Бузова подробно изложила свою версию скандала с переносом спектакля МХАТ имени Горького «Чудесный грузин». По словам исполнительницы, театр вводит зрителей в заблуждение.

Экс-ведущая «Дома-2» посвятила ситуации с МХАТом пост на своей странице в Instagram. По словам Бузовой, театр сообщил неправду, заявив, что спектакль с ее участием, запланированный на 2 ноября, перенесли из-за плохих продаж билетов.

«Сейчас пришло время мне защищаться от лжи руководства театра МХАТ и рассказывать правду вам», — возмутилась певица.

Исполнительница хита «Мало половин» обвинила театр в затягивании сроков внесения постановки в афишу. Билеты на спектакль, в котором телеведущая играет роль артистки кабаре Беллы Шанталь, начали продавать за неделю до показа, и их раскупили за считанные дни, утверждает звезда. Как полагает телеведущая, театр врет, чтобы очернить ее и приподнять себя.

«Если господину Кехману (новый гендиректор МХАТа. — Прим. ФАН) непривлекательна моя кандидатура, то почему не сказать это честно, прямо и открыто! Ок! Это право театра, но не вводите в заблуждение зрителя!» — негодует Бузова.

Ольга Бузова обвинила МХАТ во лжи после переноса спектакля «Чудесный грузин»
Prt Scr instagram.com / @buzova86

Певица добавила, что она уже получила прощальные сообщения от некоторых членов коллектива спектакля. При этом у нее подписан контракт, а спектакли с ее участием стояли в графике 2 ноября и 23 декабря.

МХАТ имени Горького отстаивает свою позицию и все равно называет Бузову причастной к отмене постановки. Пресс-секретарь театра говорила, что знаменитость слишком поздно начала рекламную кампанию.

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Все новости / Шоу-бизнес / Ольга Бузова обвинила МХАТ во лжи после переноса спектакля «Чудесный грузин»
бузова кехман мхат
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