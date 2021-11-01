Новейший ракетный стелс-эсминец Visakhapatnam вошел в состав ВМС Индии

Нью-Дели, 1 ноября. Военно-морские силы Индии приняли на вооружение новейший ракетный стелс-эсминец Visakhapatnam. Об этом сообщает пресс-служба главного штаба индийских ВМС.

Visakhapatnam является головным эсминцем проекта 15В. В настоящее время на судостроительном предприятии Mazgaon Docks Limited в Мумбаи осуществляется строительство трех кораблей данного типа. Они войдут в состав ВМС Индии в 2022 году.

Длина эсминца Visakhapatnam достигает 163 метров, полное водоизмещение корабля составляет 7,4 тысячи тонн. Эсминец способен развивать скорость до 30 узлов. Visakhapatnam построен с применением стелс-технологий. Его скрытность достигается за счет конструктивных решений, которые позволяют отражать излучения от вражеских РЛС.

Эсминец способен нести 32 управляемые зенитные ракеты средней дальности Barak 8, а также 16 противокорабельных сверхзвуковых ракет BrahMos. Кроме того, Visakhapatnam оснащен торпедными аппаратами, противолодочными бомбометами и артиллерийской установкой калибра 76 миллиметров.

Ранее главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что до конца 2021 года российский флот пополнят 40 новых кораблей, подлодок и судов обеспечения. Адмирал отметил, что в настоящее время задачи военно-морского присутствия в различных районах мирового океана выполняют более 80 кораблей и судов ВМФ РФ.