Одесситы рассказали о ситуации с COVID-19 в городе после видео с десятком вырытых могил



В Сети распространяется видео, где автор показал серьезные темпы появления свежих могил на местном кладбище для умерших якобы от коронавируса. По его словам, тракторы, роющие могилы, работают на кладбище 24/7.

«Позавчера две могилки было, а сегодня уже ряд из 28. И вот они даже продолжают копать круглосуточно. Тракторы роют их даже ночью», — комментирует мужчина происходящее на видео.

Сам ролик появился на odessa_info в соцсети Instagram. Автор данного видео ранее рассказывал, что на прошлой неделе потерял маму, которую еле удалось поместить в больницу после поисков свободных мест в городе.

«В субботу родителей забрала скорая. Их возили по больницам, чтобы хоть где-то найти место для лечения, чудом нашли в 5-й больнице. В похоронном бюро очередь. 67 человек, умерших от короны, хоронит агентство в день. Может, эта история даст понять серьезность проблемы», — сообщил одессит.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

ФАН пообщался с одесситами насчет этого видео и спросил, как в городе обстоят дела с коронавирусом, его распространением и похоронами людей, умерших от заболевания. Жительница Одессы Анна рассказала, что видео отображает ситуацию, сложившуюся в городе.

«Очередь на кремацию на две-три недели вперед. У меня умерли бабушка и дедушка, ждут очередь уже две недели, кремация завтра. Обычно хоронят урны. Тех, кто умер от коронавируса, стараются кремировать», — рассказала она.

При этом другой одессит Михаил объяснил изданию, что он очень долго из-за очередей пытался похоронить отца, умершего из-за осложнений от коронавируса, так как во многих ведомствах с него требовали большие суммы и он еле дождался очереди.

Тем временем в городских больницах сложилась критическая ситуация с кислородом для больных COVID-19. Местные власти признали, что кислорода не будет уже вечером 1 ноября. Сейчас в срочном порядке в Одессу везут кислород из других регионов. Директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян сообщил, что каждый день потребность в кислороде растет, но его критически не хватает. 67% всех госпитализированных с COVID-19 в Одессе нуждается в кислородной поддержке. Сегодня Одесса находится в тройке лидеров на Украине по количеству заразившихся граждан.

Ранее ФАН сообщал, что впервые за много лет на Украине был зафиксирован случай полиомиелита. Заболевание зафиксировали у невакцинированного 17-месячного ребенка в Ровенской области.