Госпитализированный с коронавирусом Серов помогает своим музыкантам деньгами

Москва, 1 ноября. Музыканты из коллектива исполнителя Александра Серова продолжают получать от него финансовую поддержку, несмотря на госпитализацию артиста, сообщил ФАН директор певца Александр Федорков.

Серов уже больше трех недель борется с коронавирусной инфекцией. Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» постепенно побеждает болезнь и идет на поправку под присмотром медиков. При этом госпитализированный певец не забывает помогать своим музыкантам деньгами, за что директор называет его человеком с большой буквы.

«В очередной раз он оказал коллективу музыкантов финансовую помощь. Даже в трудное для себя время. Вот такой человек», — подчеркнул Федорков в беседе с ФАН.

Директор Серова добавил, что недавно разговаривал с артистом. По словам Федоркова, у звездного пациента твердый голос, так что, вероятно, скоро его выпишут из больницы.

После госпитализации врачи выявили у Серова тяжелое поражение легких. Певец лежал в реанимации, но сейчас находится в обычной палате. Артист готовился к выписке 1,5 недели назад, однако пока ему приходится оставаться в медицинском учреждении.