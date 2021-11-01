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Власти Панамы изъяли рекордную партию наркотиков
Весь мир
Власти Панамы изъяли рекордную партию наркотиков
twitter.com  /  Пресс-служба ВМС Панамы

Панама, 1 ноября. Власти Панамы конфисковали 100 пакетов с наркотиками весом около 3,5 тонн, которые направлялись в Европу. Об этом сообщает агентство Euronews.

Полиция страны изъяла почти 3500 кг запрещенных веществ, что является рекордным количеством для страны. Партия наркотиков была спрятана внутри судна, которое прибыло из Чили и направлялось в Нидерланды.

По информации властей, маршруты наркоторговли меняются — все чаще конечным пунктом является Европа, а не США. Контрабандисты пользуются разнообразием торговых судов для транспортировки запрещенных веществ из южноамериканских портов в Тихом океане в Панаму и затем в Европу.

Ранее власти государства сообщили об изъятии рекордных 96 тонн наркотических веществ с начала 2021 года.

По официальным данным, в 2020 полиция Панамы изъяла 84,87 тонны психоактивных веществ — на 12 тонн меньше, чем за 10 месяцев этого года. В результате операций властям удалось конфисковать 96 тонн наркотиков, по большей части кокаина.

Большинство обнаруженных наркотиков — более 80 тонн — перевозилось морским путем. Около 27 тонн кокаина были найдены в грузовых контейнерах.

Панама является транзитной страной для контрабанды запрещенных веществ, которые производятся на юге континента и отправляются в основном в Северную Америку и Европу.

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