Власти Панамы изъяли рекордную партию наркотиков

Панама, 1 ноября. Власти Панамы конфисковали 100 пакетов с наркотиками весом около 3,5 тонн, которые направлялись в Европу. Об этом сообщает агентство Euronews.

Unidades operacionales, a través del Centro de Operaciones Aeronavales (CROAN), ubican en una terminal portuaria del Pacífico 100 maletines contentivos de 3,499 paquetes de sustancia ilícita, ocultos en un contenedor a bordo de un buque procedente de San Vicente/Chile ???????? pic.twitter.com/KeKU0XusHt — Senan Panamá (@SENANPanama) October 30, 2021

Полиция страны изъяла почти 3500 кг запрещенных веществ, что является рекордным количеством для страны. Партия наркотиков была спрятана внутри судна, которое прибыло из Чили и направлялось в Нидерланды.

По информации властей, маршруты наркоторговли меняются — все чаще конечным пунктом является Европа, а не США. Контрабандисты пользуются разнообразием торговых судов для транспортировки запрещенных веществ из южноамериканских портов в Тихом океане в Панаму и затем в Европу.

#GolpeAlNarcotráfico | 3,499 paquetes de presunta sustancia ilícita, se ocultaban en un contenedor a bordo de un buque procedente de San Vicente/Chile ????????, en tránsito por Panamá y con destino final Holanda. #ComprometidosPorPanamá???????? pic.twitter.com/Fx9L74J5TS — Senan Panamá (@SENANPanama) October 30, 2021

Ранее власти государства сообщили об изъятии рекордных 96 тонн наркотических веществ с начала 2021 года.

По официальным данным, в 2020 полиция Панамы изъяла 84,87 тонны психоактивных веществ — на 12 тонн меньше, чем за 10 месяцев этого года. В результате операций властям удалось конфисковать 96 тонн наркотиков, по большей части кокаина.

Большинство обнаруженных наркотиков — более 80 тонн — перевозилось морским путем. Около 27 тонн кокаина были найдены в грузовых контейнерах.

Панама является транзитной страной для контрабанды запрещенных веществ, которые производятся на юге континента и отправляются в основном в Северную Америку и Европу.