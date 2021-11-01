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Лена Миро высказалась о побеге Собчак из Москвы из-за нерабочей недели в России
Шоу-бизнес
Лена Миро высказалась о побеге Собчак из Москвы из-за нерабочей недели в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 1 ноября. Скандальный блогер Лена Миро посмеялась над телеведущей Ксенией Собчак, которая покинула Москву, где вступил в силу ряд ограничительных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Миро обратила внимание на публикацию журналистки на ее странице в Instagram. В посте 39-летняя ведущая сообщила, что во время нерабочей недели будет не в Москве. Знаменитость подчеркнула, что уже давно сделала прививку против коронавируса, и не намерена сидеть дома.

«И вроде правильно говорит: вакцинация — хорошо, путешествия — еще лучше, а карантин с открытым метро — это странно. Но я все смотрю на эту неуемную и неумную женщину и только сейчас поняла, что любое хорошее из уст Собчак моментально превращается в нечто плохое», — написала Лена Миро в своем «Живом журнале».

Она также резко высказалась об образе звезды, которая выбрала для поездки коричневый трикотажный костюм, серый кардиган и ботинки на меху. Миро задалась вопросом: «Разве можно придумать лучший антипиар вакцинации?».

Ксения Собчак уже не первый раз за месяц оказывается в центре внимания. В октябре на нее обрушились с критикой из-за побега с места ДТП в Сочи и поцелуя с блогером Настей Ивлеевой.

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