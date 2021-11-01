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«Не путайте ухаживания с домогательством»: Безрукова поддержала пережившую харассмент Яковлеву

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 17:47
Общество
«Не путайте ухаживания с домогательством»: Безрукова поддержала пережившую харассмент Яковлеву
 /  Лара Бардина

Домогательства могут встретиться не только в киноиндустрии, но и в других сферах деятельности. Об этом в беседе с ФАН заявила советская и российская актриса театра и кино Ирина Безрукова.

Так она прокомментировала признание актрисы Алены Яковлевой о том, что она подвергалась домогательствам в профессиональной среде со стороны влиятельных мужчин. Ирина Безрукова в свою очередь дала несколько советов, как не оказаться на месте актрисы и не стать жертвой харассмента.

«Что касается домогательств, не обязательно работать в сфере киноиндустрии. Они есть в каждой профессии, все зависит только от людей, будь это театр или кино, или наука. Если происходят домогательства, то можно сначала отшутиться, сказать, к примеру, я замужем или у меня есть мужчина, так что подходите в следующей жизни вне очереди», — поделилась Ирина Безрукова.

«Не путайте джентльмена с домогателем»: Безрукова поддержала пережившую харассмент Яковлеву
instagram.com / @ayakovleva_official

Если домогательство явное, то и действовать нужно уверенней, призналась актриса, главное — понимать, что этот человек нарушает закон.

«Кроме того, что этот человек боится отказа, нужно понимать, что он превышает свои должностные полномочия: всегда можно найти на него управу. Выход есть всегда, главное — это ваша позиция. Не путайте джентльменские ухаживания, такие как приоткрыть дверь перед дамой или подать даме пальто, с домогательствами. Джентльмены пускай остаются, а домогатели — нет», — резюмировала собеседница ФАН.

Ранее заслуженная артистка РСФСР, актриса Елена Проклова призналась, что сочувствует народной артистке РФ Алене Яковлевой, которая рассказала, что пережила домогательства на съемочной площадке «Мосфильма». Проклова подчеркнула, что не жертвы домогательства должны стыдиться ситуации, а те, кто это совершает.

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яковлева домогательства проклова
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