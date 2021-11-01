Фанаты «Легии» вспомнили о Черчесове во время матча чемпионата Польши

Варшава, 1 ноября. Болельщики польской «Легии» попросили клубное руководство вернуть экс-тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

Активные болельщики «Легии» скандировали «Стасу Черчесов!» во время игры 13-го тура чемпионата Польши с «Погонью», завершившейся поражением хозяев со счетом 2:0. Видео фанатской трибуны было опубликовано в Twitter-аккаунте Мирослава Ромащенко, который входил в тренерский штаб сборной России во главе с наставником.

Черчесов работал в «Легии» с 2015 по 2016 год. Под его руководством клуб из Варшавы выигрывал чемпионат и Кубок страны. В настоящее время «Легия», набравшая девять очков в 11 матчах, занимает 16 место в турнирной таблице национального первенства.

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