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Фанаты «Легии» вспомнили о Черчесове во время матча чемпионата Польши
Спорт
Фанаты «Легии» вспомнили о Черчесове во время матча чемпионата Польши
cherchesov.com  /  СТАНИСЛАВ ЧЕРЧЕСОВ официальный сайт

Варшава, 1 ноября. Болельщики польской «Легии» попросили клубное руководство вернуть экс-тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

Активные болельщики «Легии» скандировали «Стасу Черчесов!» во время игры 13-го тура чемпионата Польши с «Погонью», завершившейся поражением хозяев со счетом 2:0. Видео фанатской трибуны было опубликовано в Twitter-аккаунте Мирослава Ромащенко, который входил в тренерский штаб сборной России во главе с наставником.

Черчесов работал в «Легии» с 2015 по 2016 год. Под его руководством клуб из Варшавы выигрывал чемпионат и Кубок страны. В настоящее время «Легия», набравшая девять очков в 11 матчах, занимает 16 место в турнирной таблице национального первенства.

Ранее Валерий Карпин определил итоговый состав сборной России на матчи квалификации ЧМ-2022 с Кипром и Хорватией. В список вошли 29 игроков.

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футбол польша черчесов возвращение легия
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