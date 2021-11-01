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Путин: первый серийный образец ЗРК С-500 поступит на вооружение ВС РФ в ближайшее время
Армия
Путин: первый серийный образец ЗРК С-500 поступит на вооружение ВС РФ в ближайшее время
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Сочи, 1 ноября. Зенитные ракетные комплексы С-500 в ближайшее время начнут поступать на вооружение российской армии. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны РФ и предприятий ОПК.

Глава государства напомнил, что США планируют разместить в Европе ракеты средней дальности, что представляет большую опасность и угрозу для России.

«Поэтому в соответствии с ранее принятыми решениями в ближайшие годы предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400», — сказал Путин.

Президент также добавил, что в ближайшее время российские военные начнут получать первые серийные образцы новейшего зенитного ракетного комплекса С-500.

Ранее стало известно, что первые расчеты зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей» встанут на защиту Москвы. Кроме того, они закроют воздушное пространство Центрального промышленного района РФ, передает RT.

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