Саудовская Аравия привлечет иностранных инвесторов для реализации экологических проектов

Саудовская Аравия планирует привлечь иностранных инвесторов к реализации «зеленых» инициатив государства. Эр-Рияд пока конкретно не определился с форматом данного сотрудничества и его деталями, однако для разработки соответствующей инициативы уже были назначены финансовые консультанты.

«У королевства есть множество проектов, которые являются "зелеными". У нас большое количество солнечных и ветряных электростанций, требующих финансирования, а также масса новых планов в разработке», — рассказал глава министерства финансов Мухаммад аль-Джадаан во время саммита G20 в Риме.

Он отметил, что выдвижение предложений потенциальным инвесторам состоится в ближайшее время.

При этом глава ведомства отметил, что сейчас Саудовская Аравия хорошо восстанавливается после пандемии COVID-19 и по итогам 2021 года ожидает увеличения ненефтяной экономики на 4,7–5%. Согласно прогнозам, в следующем году рост ВВП за счет данного сегмента также составит порядка 5%.

Speaking from Rome, Jadaan said the kingdom was working towards a sustainable economy, revenues and energy sourceshttps://t.co/cY33mny5Tq — The New Arab (@The_NewArab) November 1, 2021

Мухаммад аль-Джадаа сообщил, что будучи крупнейшим в мире экспортером нефти Эр-Рияд ведет постоянную работу над созданием устойчивой диверсифицированной экономики. Впрочем, на содержание речи министра повлияли условия, в которых она были сделаны — он выступал на сборе «большой двадцатки», посвященном вопросам изменения климата.

Несмотря на оптимизм королевства, продажа черного золота сегодня обеспечивает порядка 80% экспортных доходов, составляя 75% государственного бюджета и 45% ВВП.

Ever wondered how many oil rigs there are in Saudi Arabia? Our JV partner @Aramco currently operates around 220 drilling rigs throughout the Kingdom. #IMI #Maritime #RigBuilding pic.twitter.com/ZuBRO6n8wf — International Maritime Industries (@IMI_Maritime) November 1, 2021

Федеральное агентство новостей /

Примечательно, что саудовские власти действительно осознают, что при таком раскладе стать углеродно-нейтральной страной, зарабатывающей не на нефти, будет непросто.

«Мы очень серьезно относимся к изменению климата. Но нам нужна уверенность в реалистичности мер, направленных на переход (к нулевым выбросам — Прим. ред.)», — отметил Аль-Джадаан.

В преддверии международного саммита Саудовская Аравия объявила о своей готовности полностью прекратить нанесение вреда атмосфере к 2060 году. Впрочем, как отмечают климатологи, такой срок реализации экологических инициатив является слишком долгим.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, внимание критиков привлек тот факт, что Эр-Рияд выдвигает свои инициативы по борьбе с изменениями климата сразу же после того, как главная нефтяная компания страны Saudi Aramco анонсировала увеличение объемов добычи углеводородов. По итогам третьего квартала 2021 года она стала одной из наиболее прибыльных фирм мира, обойдя даже таких гигантов как Apple и Google. И отказываться от такого важного предприятия саудиты, безусловно, не намерены.

Saudi Arabia’s oil giant Aramco has posted a 158% increase in third quarter net income to $30.4 billion, as the world’s largest oil companies continue to benefit from the reopening of the global economy and soaring oil and gas prices. pic.twitter.com/ao4ORYEG5e — Stock Sharks (@stocksharks_) November 1, 2021

Но в то же время компания помогает обеспечивать инвестиционный фонд наследного принца королевства Мухаммада бин Салмана, который реализует массу проектов по диверсификации экономики страны в рамках программы Vision 2030. Поэтому остается надеяться, что все экологические планы будут реализованы до того, как станет слишком поздно.