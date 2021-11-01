«Газпром» в очередной раз уменьшил объем транзита голубого топлива через Украину

Киев, 1 ноября. Прокачка российского газа в рамках транзита по территории Украины в очередной раз была сокращена «Газпромом». Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон, пишет РИА Новости.

По данным украинского оператора, с понедельника, 1 ноября, объем транзита уменьшился на треть.

«С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился — до 57 миллионов кубометров в сутки», — уточнил в Facebook Макогон.

По его словам, с 1 октября прокачка по украинской ГТС упала до 86 млн кубометров в сутки, несмотря на то, что «Газпром» платит за мощность в 109 млн «кубов». При такой тенденции российский холдинг к концу мая следующего года недопоставит в Евросоюз порядка 5 млрд кубометров, заявил глава «Оператора ГТС Украины».

Начало ноября может оказаться моментом истины для киевских властей. С этой даты поставки газа в ГТС Украины Россия решила не увеличивать, а электроэнергию и уголь не продавать. Кроме того, внезапно прекратил работу и газопровод «Ямал — Европа», проложенный через территорию Польши.