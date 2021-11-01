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Правительство России определит места, которые смогут посещать вакцинированные граждане

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 17:33
Общество
Правительство России определит места, которые смогут посещать вакцинированные граждане
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 ноября. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что вакцинированным гражданам в условиях ограничений разрешат посещать различные мероприятия.

По словам главы правительства, список мест будет определен позднее. Власти России призывают граждан сделать прививку против COVID-19, чтобы снизить риск заражения опасной инфекцией. В медицинских учреждениях и пунктах вакцинации доступны препараты отечественного производства — «Спутник V» и «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак».

Россия является первой страной мира, которая разработала препарат против коронавируса. «Спутник V» используют не только в РФ, но и в других государствах. Вакцина уже доказала свою эффективность, она защищает от всех известных науке штаммов. Все регионы РФ в полном объеме обеспечены препаратами для вакцинации.

Ранее сообщалось, что почти 60 млн россиян получили первый компонент вакцину от коронавируса. Каждый день прививаются порядка 650 тысяч человек.

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вакцина мишустин коронавирус
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