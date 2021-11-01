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Полиция Бразилии ликвидировала 26 членов преступной группировки
Весь мир
Полиция Бразилии ликвидировала 26 членов преступной группировки
twitter.com  /  Пресс-служба Министерства Юстиции Бразилии

Бразилиа, 1 ноября. По меньшей мере 26 подозреваемых погибли в результате полицейской операции против криминальных банд в городе Варжинья бразильского штата Минас-Жерайс. Об этом сообщает министерство юстиции и государственной безопасности.

Ряд политиков, в том числе губернатор Минас-Жерайса Ромеу Зема и депутат Эдуарду Болсонару, похвалили правоохранительные органы за предотвращение преступления.

«Никто из полицейских не погиб. Поздравляю дорожную и военную полиции Бразилии. Все могут быть спокойны, только бездомные будут жаловаться. Великий день», — написал сын президента Жаира Болсонару.

По информации военной полиции, группа планировала осуществить ограбление банков во время фестиваля в честь Дня всех святых. В ходе операции, осуществленной при посредничестве дорожной полиции, был изъят «настоящий военный арсенал», включая крупнокалиберные пулеметы, винтовки, взрывчатку и бронежилеты.

Сотрудники правоохранительных органов разгромили маленький загородной дом, в котором бандиты обустроили штаб-квартиру. По информации властей, подозреваемые открыли по правоохранителям огонь из винтовок и пулеметов, что привело к смерти большого количества людей.

В ответ на критику по поводу гибели всех членов преступной группы полиция оправдала свои действия тем, что «лучше, чтобы они потеряли жизни, чем сбежали».

Масштабные ограбления банков значительно участились в последнее время в Бразилии. Преступники часто используют заложников в качестве живого щита.

В августе грабители, вооруженные крупнокалиберными винтовками и взрывным устройством, напали на финансовое учреждение в одном из городов штата Сан-Паулу. Преступники заставили заложников идти по улице и привязали некоторых к своим машинам, чтобы предотвратить стрельбу со стороны полиции.

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