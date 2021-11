Полиция Бразилии ликвидировала 26 членов преступной группировки

Бразилиа, 1 ноября. По меньшей мере 26 подозреваемых погибли в результате полицейской операции против криминальных банд в городе Варжинья бразильского штата Минас-Жерайс. Об этом сообщает министерство юстиции и государственной безопасности.

#CombateaoCrime | Trabalho de inteligência e ação conjunta da @PRFBrasil com a @pmmg190 frustrou ação criminosa em Varginha (MG)! Juntos no combate ao crime organizado! ???????? pic.twitter.com/4znp0nN5ff

Ряд политиков, в том числе губернатор Минас-Жерайса Ромеу Зема и депутат Эдуарду Болсонару, похвалили правоохранительные органы за предотвращение преступления.

«Никто из полицейских не погиб. Поздравляю дорожную и военную полиции Бразилии. Все могут быть спокойны, только бездомные будут жаловаться. Великий день», — написал сын президента Жаира Болсонару.

По информации военной полиции, группа планировала осуществить ограбление банков во время фестиваля в честь Дня всех святых. В ходе операции, осуществленной при посредничестве дорожной полиции, был изъят «настоящий военный арсенал», включая крупнокалиберные пулеметы, винтовки, взрывчатку и бронежилеты.

Em Minas a criminalidade não tem vez. As Forças de Segurança do Estado trabalham com inteligência e integração para impedir ações criminosas.