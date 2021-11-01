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Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости коронавирусом в Калмыкии и Карелии
Общество
Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости коронавирусом в Калмыкии и Карелии
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 1 ноября. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в стране зафиксировано небольшое снижение роста заболеваемости COVID-19. В частности, ситуация улучшается в двух регионах — Калмыкии и Карелии.

Попова подчеркнула, что в настоящий момент еще рано говорить, что эпидемиологическая обстановка в России стабилизируется. Число ежесуточно фиксируемых фактов заражений продолжает расти в 78 субъектах России и только в двух стало снижаться.

В то же время глава ведомства указала на уменьшение заболеваемости среди несовершеннолетних. По словам Поповой, темп прироста новых пациентов этого возраста приблизился к нулю.

Россияне продолжают активно вакцинироваться. Как сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, к настоящему моменту первым компонентом вакцины против COVID-19 привились свыше 58 миллионов жителей страны.

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попова заболеваемость коронавирус
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