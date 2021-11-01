Публицист Микульскис объяснил страх Запада перед «Мертвой рукой» России

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Тема «Периметра» — автоматизированной системы нанесения ответного ядерного удара в случае нападения на Россию — вновь начала фигурировать в повестке отношений между Москвой и Западом. Из Вашингтона и Брюсселя все чаще раздаются негодующие голоса, требующие поставить это российское оружие вне закона. Обозреватель ФАН Альгис Микульскис в своем материале объясняет причины недовольства наших «партнеров» возможностью гарантированной и катастрофической реакции со стороны России на их глобальные притязания.

Принцип ядерного сдерживания появился в мире 29 августа 1949 года, когда на полигоне под Семипалатинском была испытана первая советская атомная бомба РДС-1 и США утратили монополию на этот вид оружия массового поражения.

К сегодняшнему дню оно претерпело множество усовершенствований: уже в 1953 году в той же казахской степи прошли успешные испытания первого в мире водородного устройства, выполненного в форм-факторе авиационной бомбы. Вскоре боевые блоки с радиоактивной начинкой занимают свои места под головными обтекателями ракет всевозможных дальностей и способов базирования, самое разрушительное изобретение человечества становится все мощнее и точнее, а количество зарядов неуклонно растет.

Самым парадоксальным в этом процессе накопления ядерных арсеналов было то, что они, способные в считаные минуты уничтожить земную цивилизацию, одновременно служили и самым надежным гарантом ее дальнейшего существования: перспектива ответного удара не позволяла нажать кнопку «Пуск» нашим «оппонентам».

Тем не менее желающие уничтожить СССР не оставляли надежд на то, что однажды им удастся предпринять такую массированную и внезапную атаку, которая позволит если и не остаться полностью безнаказанными, то свести последствия «русского ответа» к минимуму. Комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом 15Э601 «Периметр» положил конец этим надеждам.

Федеральное агентство новостей /

Так что из себя представляет система, названная на Западе «Мертвой рукой»? По причине объяснимой секретности, о подробностях ее устройства и алгоритмах работы можно только догадываться. Однако назначение и самый общий принцип действия известны.

Сначала о назначении. Если кратко, оно заключается в том, чтобы даже в случае, если ключевые узлы командной системы «Казбек» и линии связи РВСН будут разрушены первым ударом в соответствии с разработанной в США концепцией ограниченной ядерной войны, боевые приказы были доведены до командных пунктов и отдельных пусковых установок стратегических ракет.

Теперь о принципе действия. Основным элементом системы является комплекс датчиков, размещенных в ключевых точках государственного и военного управления. Детекторы постоянно отслеживают радиационную обстановку, сейсмическую активность, интенсивность радиообмена и прочие параметры. При внезапном достижении этими параметрами неких критических значений и при отсутствии соответствующей реакции людей, принимающих решения об ответных мерах, система делает выводы о ядерной атаке на страну, активируется и начинает работать самостоятельно.

Выглядит это следующим образом: после получении команды «Периметра» с одной или нескольких стартовых позиций взлетают так называемые «командные ракеты», оснащенные специальными головными частями в виде мощных радиопередающих устройств. На пассивных участках траекторий, пролегающих над районами дислокации сил РВСН и прочих родов войск, имеющих на вооружении ядерные заряды, они отдают приказы об их боевом применении. Таким образом, даже в случае полного уничтожения высшего военно-политического руководства, стратегические ядерные силы атакуют противника и нанесут ему неприемлемый ущерб.

Федеральное агентство новостей /

Именно эта способность принимать решение на «удар возмездия» без участия человека или с минимальным его участием уже не первый год служит причиной «озабоченности» США и их союзников. Озабоченности, которая начала граничить с паникой в свете выхода американцев из Договора о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года.

18 октября в еженедельнике «Звезда» была опубликована статья члена-корреспондента Академии военных наук России Владимира Козина «“Новые разрушительные технологии”: очередная уловка США», в которой автор детально рассматривает причины американского недовольства российскими военными разработками последних лет, к которым Пентагон относит и «Периметр» — систему хоть и советских времен, но, по некоторым данным, подвергшуюся глубокой модернизации в соответствии с современными требованиями.

По мнению автора статьи, противники военного усиления России к настоящему моменту решили сменить тактику борьбы.

«…в академических структурах стран-членов Североатлантического союза предпринимается попытка подобраться к ограничению (программа-минимум) перспективных видов вооружений или к их ликвидации (программа-максимум) у потенциального противника не с помощью уже апробированного десятилетиями переговорного процесса по контролю над вооружениями за столом переговоров с выработкой соответствующих соглашений, а путем введения двойного запрета. Во-первых, посредством введения запрета на “новые разрушительные технологии” или “появляющиеся разрушительные технологии” военного характера. Во-вторых, путем введения ограничений или запрета на новые перспективные виды вооружений, при производстве которых применяются названные технологии», — заключает Владимир Козин.

Как назвать всю эту запретительную риторику — наивностью или наглостью? Скорее, и тем и другим. Ибо требования из разряда «не разрабатывайте новое и уничтожьте то, что уже разработали и поставили на вооружение» выглядят именно как наивные и наглые требования обеспечить собственную безнаказанность. Особенно исходя из факта отсутствия подобного оружия у требующих. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, о каких именно российских военных новшествах идет речь — гиперзвук, подводные автономные ядерные системы, ударные средства космического базирования… Ну и «Периметр», разумеется, являющийся, пожалуй, самой главной головной болью Пентагона. По одной простой причине: в случае, если в Вашингтоне решатся атаковать Россию, результат будет однозначным.

Кстати, все эти американские возмущения по поводу «Мертвой руки» говорят гораздо о большем, чем может казаться изначально. Хотя бы по причине того, что оружие, созданное только и исключительно для ответного удара, не может не пугать тех, кто планирует ударить первым. А «ядерная доктрина России» прямо указывает на то, что мы этими «первыми» не будем никогда. Потому что наше оружие – и не только ядерное – создано для защиты, а не для агрессии.