Аналитик Голубь назвал ракетный комплекс «Нептун» PR-проектом Порошенко

Военно-промышленному развитию Украины мешают сами же власти. Об этом в прямом эфире одного из украинских телеканалов заявил бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Как он сообщил, программа по созданию ракет наземного, морского и воздушного базирования была свернута. Хотя для ПКР «Нептун» уже были разработаны конкретные шаги. В срыве оборонного заказа Турчинов обвинил правительство Украины и его невежественные решения.

Однако, как объяснил ФАН публицист, политический аналитик Юрий Голубь, дело не столько в «невежественных решениях» украинских властей, сколько в том, что есть сомнения относительно жизнеспособности самих разработок.

По мнению аналитика, растянувшаяся на годы разработка ракет «Нептун» была одним из главных PR-проектов, с помощью которых команда Порошенко имитировала усилия по модернизации вооруженных сил Украины. Перейдя в оппозицию, Порошенко, Турчинов и компания продолжают эксплуатировать любимую тему, обвиняя нынешнюю власть в снижении конкурентоспособности, уверен Голубь.

«Одно дело — пиариться, другое — производить. Даже если сама разработка отвечает заявленным характеристикам, между созданием опытного образца для парада в честь дня “незалежности” и организацией полноценного серийного производства — целая пропасть», — сказал он.

При этом Голубь подчеркнул, что военные эксперты в целом серьезно сомневаются в том, что эти разработки жизнеспособны, на протяжении всей эпопеи «Нептуна».

vk.com / @yuri_golub

«Им уже пришлось отказаться от использования шасси кременчугского автозавода в пользу чешской Tatra. Очевидно, это лишь одна из существенных проблем, которая встала перед слепленным из того, что было, украинским ВПК. Причем проблема не только в недофинансировании самого проекта, а в хроническом упадке всей отрасли — нехватке кадров, производственных мощностей и так далее», — перечислил Голубь.

Сам факт того, что обещанные поставки в войска Украины переносятся из года в год, невольно заставляет сомневаться в жизнеспособности разрекламированного «вундерваффе», добавил в заключение аналитик.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец рассказал, что ракетный комплекс «Нептун» — абсолютный аналог ракеты Х-35 родом из СССР. Он также оценил другие «новинки» украинской военной техники: танки «Булат» и «Оплот».