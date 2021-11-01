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Переболевшая коронавирусом Лариса Гузеева пожаловалась на внешность после болезни
Шоу-бизнес
Переболевшая коронавирусом Лариса Гузеева пожаловалась на внешность после болезни
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 ноября. Знаменитая актриса театра и кино Лариса Гузеева, недавно выписавшаяся из больницы после коронавируса, резко высказалась о своей внешности. Она честно сказала, что сильно изменилась после тяжелой болезни.

Гузеева до сих пор не может прийти в себя и восстановить силы после коронавируса. По ее словам, она чувствует слабость. Кроме того, внешний вид оставляет желать лучшего.

«Я сейчас страшная невозможно. Осталось дождаться, когда смогу выйти на улицу… Всем здоровья, берегите себя!» — пожаловалась в Stories на своей странице в Instagram кинодива, не показав своей внешности.

Гузеева честно призналась, что болезнь заставила ее пересмотреть все, чтобы было в ее жизни до страшного недуга. Теперь ей придется учиться жить заново, заявила актриса.

Ряд артистов уже переболели коронавирусом и отмечали, что состояние во время борьбы с недугом было тяжелым. Сейчас на больничной койке находится известный артист и любимец публики Валерий Гаркалин. У актера поражены почти 100% легких. Звезда «Ширли-мырли» лежит в реанимации на аппарате ЭКМО.

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здоровье гузеева коронавирус
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