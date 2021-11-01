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Новое название Facebook оказалось занято другой компанией

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 17:10
Технологии
Новое название Facebook оказалось занято другой компанией
Global Look Press  /  Soumrabyata Roy/Keystone Press Agency

Вашингтон, 1 ноября. Основателя корпорации Facebook Марка Цукерберга могут ждать проблемы с переименованием соцсети в Meta. Оказалось, что это название уже пытается зарегистрировать другая компания.

Джо Даргер и Зак Шатт основали чуть больше года назад небольшую организацию Meta PC, разрабатывающую ПО для компьютеров, ноутбуков и планшетов. Хотя название Meta еще не закреплено за фирмой, бизнесмены заняли его несколько месяцев назад, подав документы на регистрацию товарного знака, передает РЕН ТВ. У компании есть преимущество перед детищем Цукерберга.

В случае регистрации названия основатели фирмы готовы продать его Facebook за 20 миллионов долларов. Даргер и Шатт объяснили такую крупную сумму тем, что им придется проводить полный ребрендинг при отказе от товарного знака. При этом после переименования Facebook в Meta число подписчиков аккаунтов компании в соцсетях заметно возросло.

Ранее маркетолог Ольга Бобровская объяснила в беседе с ФАН, зачем Цукербергу понадобилось переименование корпорации. По мнению эксперта, таким образом компания пытается спасти подмоченную репутацию.

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Facebook цукерберг meta
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