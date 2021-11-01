Экс-глава СНБО Турчинов обвинил киевские власти в срыве ракетной программы ВСУ

Киев, 1 ноября. Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли бы иметь в своем распоряжении различные образцы мощных боевых ракет, однако этому помешала некомпетентность нынешнего руководства страны. Об этом заявил бывший глава украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

В случае выполнения разработанного в 2014-2019 годах государственного оборонного заказа в части ракетного вооружения боеспособность ВСУ была бы кардинально иной, сообщил бывший глава СНБО Александр Турчинов в беседе с украинскими журналистами.

«Когда началось производство известных всем ракет "Нептун", были детализированы дальнейшие шаги. А именно производство не только мобильного комплекса крылатых ракет. Должны были быть ракеты воздушного, морского базирования. Но программа полностью остановлена», — отметил экс-глава СНБО.

Он обвинил действующие киевские власти в «невежестве, коррупции и безответственности», что стало главными причинами заморозки и последующего срыва реализации ракетной программы ВСУ. По словам Турчинова, «системная деформация украинского гособоронзаказа» объясняется именно решениями нынешнего руководства страны.

Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ подвергли обстрелу поселок Новая Марьевка на юге Донецкой Народной Республики, повредив трансформаторную подстанцию и оставив без электроэнергии его жителей.