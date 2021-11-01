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Россия согласилась не применять санкции к газотранспортной компании «Молдовагаз»

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 17:08
Экономика
Россия согласилась не применять санкции к газотранспортной компании «Молдовагаз»
facebook.com  /  SA”Moldovagaz”

Кишинев, 1 ноября. Российско-молдавская газотранспортная компания «Молдовагаз» не будет подвергнута станциям или реорганизации. Об этом сообщил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну, пишет ТАСС.

«Молдовагаз» является компанией, которая аккумулирует долги потребителей за голубое топливо перед «Газпромом». Кишинев и представители российского холдинга договорились не применять к ней санкции.

«Мы договорись, что до окончания 2022 года будет подписано соглашение в энергетической области, которое сохранит статус АО "Молдовагаз", а также о неприменении определенных санкций или насильственной реорганизации "Молдовагаз" до урегулирования вопроса задолженности "Молдовагаз" по отношению к "Газпрому" за газ, поставленный потребителям с правого берега Днестра», — заявил Спыну.

Соглашение Молдавии и «Газпрома» на поставку российского газа оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что коммерческое сотрудничество всегда основывается на взаимной выгоде участников.

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Газпром газ молдавия Молдовагаз
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