Россия согласилась не применять санкции к газотранспортной компании «Молдовагаз»

Кишинев, 1 ноября. Российско-молдавская газотранспортная компания «Молдовагаз» не будет подвергнута станциям или реорганизации. Об этом сообщил вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну, пишет ТАСС.

«Молдовагаз» является компанией, которая аккумулирует долги потребителей за голубое топливо перед «Газпромом». Кишинев и представители российского холдинга договорились не применять к ней санкции.

«Мы договорись, что до окончания 2022 года будет подписано соглашение в энергетической области, которое сохранит статус АО "Молдовагаз", а также о неприменении определенных санкций или насильственной реорганизации "Молдовагаз" до урегулирования вопроса задолженности "Молдовагаз" по отношению к "Газпрому" за газ, поставленный потребителям с правого берега Днестра», — заявил Спыну.

Соглашение Молдавии и «Газпрома» на поставку российского газа оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он отметил, что коммерческое сотрудничество всегда основывается на взаимной выгоде участников.