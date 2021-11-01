Евросоюз отказался считать «Хезболлу» террористической организацией

Тель-Авив, 1 ноября. В Европейском Союзе (ЕС) не планируют рассматривать вопрос о признании движения «Хезболла» террористическим. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post.

Официальный представитель ЕС по внешней политике Петр Стано заявил, что у единой Европы нет оснований для запрета «Хезболлы».

«Военное крыло этой организации уже включено в список террористов ЕС. Любые изменения в существующем списке члены-государства должны обсуждать и принимать единогласно», — пояснил он.

Боевое подразделение ливанского движения было признано в Европе террористическим после взрыва израильского автобуса в болгарском городе Бургас. Тогда погибли пять пассажиров и водитель.

Единый организм

Совет министров иностранных дел Евросоюза принял решение о включении вооруженного подразделения ливанской шиитской группировки в черный список в 2013 году. Это произошло на основании запроса Великобритании.

«Хезболла» — это единая крупная организация. У нас нет отдельных крыльев», — прокомментировал тогда решение европейцев официальный спикер группировки Ибрахим Мусави.

Изначально так и было. Группировка появилась неофициально в 1983 году, и на первых порах не имела четкой структуры. Она сформировалась позднее и была основана на принципах главенства религиозных лидеров. Во главе группировки стоит Совет Шуры, в который включены семь членов. Это центральный орган, который принимает на высшем уровне обязательные к исполнению решения.

Федеральное агентство новостей /

В исполнительный совет входит целый ряд отделов: образовательный, социальный, СМИ, финансовый, профсоюзный, а также отдел здравоохранения и департамент внешних связей.

Кроме того, есть парламентский и политический советы, а также военизированное подразделение. Боевое крыло представляет собой мини-армию, подчиненную Совету Джихада, который определяет стратегию организации на театре военных действий и тактику на поле боя.

Информация о боевой части группировки засекречена. В открытых источниках упоминаются семь формирований: Бадр, Накр, Джалиль, Азиз, Радван, а также формирования боевых пловцов и бригады ливанского сопротивления. Также есть аппарат безопасности, состоящей из службы по внутреннему контролю, а также трех отрядов под номерами 133, 3800 и 910.

По данным британского специализированного издания Janes на 2017 год, в распоряжении «Хезболлы» имелись 25 тысяч бойцов, а также от 20 до 30 тысяч резервистов.

Позиции Тель-Авива

Израильтяне называют ливанское исламистское движение «глубоко антисемитским» из-за прошлых призывов, направленных против еврейского народа. В то же время Германия, Великобритания, США, Нидерланды, Япония, Канада и ряд других стран, а также Лига арабских государств (ЛАГ), уже признали организацию террористической.

Тель-Авив напоминает, что в своем манифесте 1985 года «Хезболла» объявила среди целей установление исламского режима по типу Ирана, которому вменяется жесткая антиизраильская риторика.

План ЕС

Не добившись положительного ответа от чиновников Евросоюза, израильтяне раскритиковали «Стратегию ЕС по борьбе с антисемитизмом и содействию еврейской жизни». Документ был принят 5 октября, и его действие рассчитано до 2030 года.

«План устанавливает ряд мер по предотвращению всех форм антисемитизма, обеспечению безопасности и укреплению еврейской жизни, пропаганде памяти и просвещению о Холокосте», — говорится в презентационной части европейской стратегии.

Стратегия стала «дорожной картой», в которой оговариваются планы обуздания антисемитизма в Интернете, предоставление финансирования для защиты общественных мест и мест отправления культа, создание европейского исследовательского центра по антисемитизму и еврейской жизни, а также запуск сети сайтов, посвященных Холокосту.

Европейский план был неоднозначно встречен израильским руководством. В Тель-Авиве поясняют, что 26-страничный документ не упоминает «Хезболлу». Израильский истеблишмент в Европе подчеркивает, что у ЕС «нет серьезного плана по борьбе с растущим антисемитизмом на континенте».