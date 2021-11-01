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Политолог Корнилов: противники Зеленского из блока Порошенко боятся его встречи с Путиным
Политика
Политолог Корнилов: противники Зеленского из блока Порошенко боятся его встречи с Путиным
Федеральное агентство новостей

Москва, 1 ноября. У возможного саммита президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского есть тайные недоброжелатели. Личность «закулисного» противника раскрыл авторитетный политолог и обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

О тайных пружинах украинской политики Корнилов рассказал в интервью «ПолитРоссии». По словам эксперта, у потенциального саммита глав государств есть недоброжелатели из блока экс-президента и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Именно они громче всех разгоняют антироссийскую истерию и пугают экс-артиста «Квартала 95» страшилками о российском лидере.

Главным же зачинщиком антироссийских настроений в киевском истеблишменте Корнилов считает экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова. По словам политолога, именно Турчинов был одним из первых, кто открыто предрек Киеву «сокрушительное поражение» в случае саммита глав государств. «Поражение» в понимании экс-секретаря СНБО — это прекращение гражданской войны, ведь тогда местные элиты утратят основной источник обогащения.

«Нужно понимать, что под словом "капитуляция" у Турчинова и его сторонников подразумевается возможность урегулирования конфликта в Донбассе, очередные соглашения, прекращение огня. С точки зрения таких людей, это и является капитуляцией. Турчинов один из основных ястребов. Он заинтересован в обострении конфликта, но ни в коем случае не в его эскалации. Так что любое сближение позиций по Донбассу между Западом и Россией, а соответственно и между Украиной и Россией, для них неприемлемо, это их главный страх», — подчеркнул Корнилов.

Политолог Корнилов: противники Зеленского из блока Порошенко боятся его встречи с Путиным
Федеральное агентство новостей /

По мнению политического обозревателя, не меньший трепет в Киеве должна вызывать и возможная встреча Путина с американским лидером Джо Байденом. В Москве давно поняли, что Владимир Зеленский — это фигура сугубо номинальная и не принимающая реальных решений. Судьба Донбасса и всей Украины будет решаться именно по линии Россия — США. Турчинов и Порошенко боятся не того, чего должны, констатировал Владимир Корнилов.

«Повторюсь, важные решения в Киеве принимает не Зеленский. Противникам встречи президентов лучше надо опасаться встречи Путина и Байдена. Если какие-то решения будут приниматься по вопросам Украины и России, то именно там, а не на встречах с украинскими деятелями», — заключил собеседник «ПолитРоссии».

Владимир Корнилов — один из ведущих экспертов по украинской тематике. Ранее политический обозреватель МИА «Россия сегодня» подробно объяснил, как Лондон подставил Киев с покупкой ледокола James Clark Ross.Партия экс-президента Порошенко также переживает не лучшие времена. Как пишет НСН, растущий рейтинг «Европейской солидарности» вполне может оказаться сфабрикованным.

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