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Омск обогнал Москву по темпам роста цен на жилье
Экономика
Омск обогнал Москву по темпам роста цен на жилье
Невские Новости  /  Никита Нестеров

Омск, 1 ноября. Сибирский город возглавил список населенных пунктов с самой большой динамикой роста стоимости квадратного метра в новостройках, сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитического центра компании ЦИАН.

Цена «квадрата» на омском первичном рынке жилья за последние 12 месяцев выросла на 86,7% и составила 104,9 тыс. рублей. За Омском в топе следует Краснодар, где стоимость поднялась на 85,1% (131,4 тыс. рублей). Замыкает тройку лидеров Самара, там цена квадратного метра увеличилась на 61,1% (84,6 тыс. рублей).

В список также попали Оренбург с приростом в 39,6% (52,9 тыс. рублей) и Ярославль — 37,4% (77,5 тыс. рублей). Москва тоже оказалась в перечне, но специалисты заметили, что за год цена «квадрата» в столице выросла не столь значительно — на 34,2% и составила 284,5 тыс. рублей.

Однако ранее руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заметил, что ситуация на первичном рынке недвижимости приходит к стабильности по всей стране. Он пояснил, что у застройщиков в прайс-листах до сих пор есть много лотов со скидками.

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Все новости / Экономика / Омск обогнал Москву по темпам роста цен на жилье
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