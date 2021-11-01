Главные новости дня: 1 ноября

ФАН публикует дайджест событий за 1 ноября.

Три человека получили тяжелые ожоги при падении в яму с кипятком в Новосибирске

Медики госпитализировали трех человек в ожоговое отделение областной больницы в Новосибирске после того, как они провалились в яму с кипятком на территории местного лицея. Пострадавших экстренно доставили в реанимационное отделение больницы, где подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики диагностировали у них ожоги 1-3 степени. Повреждения зафиксированы в основном на нижних частях тела. Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. ФАН опубликовал список людей, пострадавших при падении в кипяток в новосибирском лицее.

Владелец взорванной квартиры в Набережных Челнах умер в больнице

В больнице скончался 70-летний мужчина, в чьей квартире произошел взрыв. По мнению следователей, его действия привели к детонации. Правоохранители установили, что в доме могла произойти утечка газа. Пожилой владелец квартиры якобы установил на газопровод заглушку — несанкционированное изменение в трубе могло привести к детонации. Взрыв унес жизнь девушки, пострадали четыре человека.

Камеры видеонаблюдения сняли сбежавшего из астраханского психдиспансера члена банды Басаева

В Астрахани камеры видеонаблюдения зафиксировали члена банды Басаева, который ранее сбежал из-под стражи во время прогулки во дворе городской психиатрической больницы. Об этом сообщило РИА Новости. Напомним, что беглецом является 39-летний Магомед Алханов. Руководство управления ФСИН по Астраханской области объявило награду в 100 тысяч рублей за помощь в розыске и поимке боевика из банды Шамиля Басаева

Алена Яковлева пережила домогательства «известного режиссера» на «Мосфильме»

Актриса Алена Яковлева вспомнила о неприятном инциденте, который произошел с ней на съемочной площадке «Мосфильма». Звезда театра и кино пережила домогательства. По словам артистки, к ней приставал некий «известный режиссер», имя которого она предпочитает не называть. Мужчина заверил Яковлеву, что сделает ее востребованной и известной, но попросил за это массаж. Заслуженная артистка РСФСР, актриса Елена Проклова в беседе с корреспондентом ФАН призналась, что сочувствует народной артистке РФ Алене Яковлевой.

Global Look Press / Natalya Loginova/Russian Look

Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух школьниц в Кызыле

В Туве суд избрал меру пресечения обвиняемому в убийстве двух школьниц-сестер в Кызыле. Злоумышленник помещен под стражу на два месяца. Напомним, что тела двух сестер были найдены под окнами жилого дома на улице Лопсанчапа. Младшая из девочек скончалась на месте происшествия от полученных травм, старшая умерла в больнице.

Новгородская область первой в России продлила нерабочие дни на неделю

Первым регионом, продлившим нерабочие дни из-за коронавируса, стала Новгородская область. Такое решение приняли местные власти. Нерабочая неделя была объявлена на всей территории России с 30 октября по 7 ноября, однако регионы наделили полномочиями продлить выходные по своему усмотрению. Новгородская область первая в РФ продлила нерабочие дни с 8 ноября еще на неделю.

ФСБ завершила расследование дела советника главы Роскосмоса Сафронова о госизмене

Расследование уголовного дела в отношении советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова завершено. Следователи ФСБ предоставили фигуранту и его адвокатам материалы для ознакомления. Вскоре обвинительное заключение будет направлено в прокуратуру.

Агентство городских новостей Москва /

Случаи заражения штаммами COVID-19 «Мю» и «Лямбда» выявили в России

Три случая заражения штаммом коронавируса «Мю» и один — «Лямбда» выявили в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Данных о том, что новый штамм коронавируса AY.4.2 провоцирует более тяжелое течение заболевания, на данный момент нет, отметили специалисты надзорного ведомства.

Головной корабль Шестого флота США Mount Whitney взял курс на Черное море

Флагманский корабль Шестого флота Соединенных Штатов типа «Блю Ридж» USS Mount Whitney взял курс на Черное море. Об этом сообщили в ВМС США. Уточняется, что командное судно отправилось в черноморскую акваторию для взаимодействия и сотрудничества с кораблями стран — участниц НАТО. Военнослужащие планируют провести совместные операции в регионе. Известный российский политик Геннадий Онищенко предупредил о последствиях провокаций США и НАТО в Черном море.

Российский сценарист и драматург Юрий Клепиков скончался в 86 лет

Prt Scr youtube.com / RomanGerapinovich

Режиссер, драматург и сценарист фильмов Алексея Германа и Андрея Кончаловского Юрий Клепиков умер на 87-м году жизни. По сценариям Клепикова сняты такие картины, как «Седьмой спутник», «Восхождение», «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж», «Даурия», «О любви», «Мама вышла замуж» и многие другие. Его называют одним из тех, с кем связана оттепель советского кино. Также стала известна причина смерти известного сценариста Юрия Клепикова. Драматург скончался во второй петербургской многопрофильной больнице от коронавируса, сообщил источник, близкий к семье умершего.