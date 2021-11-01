Родственники погибшего экипажа Ан-26 над Паланой начали получать останки близких

Сын бортмеханика Рюстема Завгарова, погибшего при крушении самолета Ан-26, Максим сообщил ФАН, что семьям начали отдавать останки погибших в авиакатастрофе. Самолет летел из аэропорта Елизово в Палану 6 июля. На борту было 22 человека и 6 членов экипажа. Ближе к вечеру удалось установить место, где разбился самолет, он врезался в скалу. Выжить не удалось никому.

ФАН писал про Рюстема Завгарова в своих материалах. Максим подробно рассказывал нам о жизни своего отца и о его последних днях.

«В среду кремация в Москве, потом прах в Киев поедет. Долго отдавали, очень долго. Дело в том, что расследование длится до года, раньше не могут отдать. Плюс опознать, там ведь останки», — поведал Максим Завгаров.

Самолет был построен в 1982 году, сертификат его летной годности истекал 30 августа 2021 года, он принадлежал АО «Камчатское авиационное предприятие», перед вылетом самолет был технически исправен. Борт был одним из самых новых Ан-26 в авиапарке перевозчика. Пассажирский самолет Ан-26 повторил катастрофу 2012 года. Девять лет назад при заходе на посадку о скалы разбился самолет Ан-28.

Одним из членов экипажа был известный на Камчатке Рюстем Завгаров. В авиации всю жизнь. Летал на разных самолетах, в последнее время работал бортмехаником. Был председателем профсоюза летного состава. Боролся за то, чтобы российская авиация развивалась, а не разваливалась.

Ранее Максим Завгаров рассказывал ФАН, что прах отца отвезут под Киев, там похоронена его жена — мама Максима.