Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 17:27
17:25
Спорт
Карпин определил итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022
17:25
Армия
Путин: первый серийный образец ЗРК С-500 поступит на вооружение ВС РФ в ближайшее время
17:24
Происшествия
Упавший в обморок на уроке в Красноярске подросток мог умереть от остановки сердца
17:22
Экономика
«Газпром» в очередной раз уменьшил объем транзита голубого топлива через Украину
17:17
Общество
Правительство России определит места, которые будет разрешено посещать вакцинированным гражданам
17:16
Общество
Мурашко заявил, что введение нерабочих дней улучшило ситуацию с COVID-19 в стране
17:16
Происшествия
СК начал проверку после смерти школьника на уроке географии в Красноярске
17:15
Общество
Правительство России направит 11 млрд рублей на бесплатные лекарства от COVID-19
17:15
Общество
Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости коронавирусом в Калмыкии и Карелии
17:14
Весь мир
Завтра в США пройдут региональные выборы
Все новости

В Саудовской Аравии казнили гражданина за участие в террористической деятельности

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 16:58
Весь мир
В Саудовской Аравии казнили гражданина за участие в террористической деятельности
Prt Scr maps.google.ru  / 

Эр-Рияд, 1 ноября. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило о казни мужчины, обвиненного в нападении на двух сотрудников служб безопасности в восточной части Королевства, контрабанде и незаконном хранении оружия. Согласно публикации, преступник имел связи с несколькими людьми, которые находятся в розыске за участие в террористической деятельности и организации убийств членов силовых структур.

В последние месяцы по схожим обвинениям в стране казнены еще несколько человек. В частности, в октябре в этом же регионе был задержан гражданин королевства Муслим бин Мухаммад аль-Мухсин, которого обвиняли в причастности к экстремистской ячейке. По информации саудовских государственных СМИ, ему вменяли нападение на сотрудников правоохранительных органов, убийство одного из мирных жителей, изготовление самодельных взрывных устройств для совершения терактов и дестабилизации обстановки на территории страны. После рассмотрения его дела судебные власти Саудовской Аравии вынесли ему смертный приговор. При этом МВД страны подчеркнуло намерение королевства и далее жестко бороться «с попытками нанести ущерб его безопасности и стабильности».

Еще одна казнь состоялась в сентябре — Аднан бин Мустафа аль-Шарфа, также подозреваемый в терроризме, был арестован при попытке провезти в страну партию оружия. Как сообщили СМИ, ячейка, в которой тот состоял, планировала захватить одну из штаб-квартир служб безопасности и казнить сотрудников.

Регулярные казни в Саудовской Аравии являются объектом активной критики со стороны международного сообщества. При этом перечень «преступлений», за которые выносится смертный приговор, в некоторых случаях имеет религиозную подоплеку.

Высшая мера наказания назначается не только убийцам, грабителям, контрабандистам и насильникам. Она также присуждает за вероотступничество, атеизм, богохульство или колдовство. На этом фоне правозащитные организации постоянно пытаются оказывать давление на правительства или крупные компании, которые сотрудничают с властями королевства.

В частности, в этом году жесткой критике подверглась корпорация Google, заключившая с нефтедобывающей компанией Saudi Aramco договор о предоставлении Саудовской Аравии доступа к облачным хранилищам данных. Причиной недовольства стали опасения о том, что силовые структуры страны смогут получить доступ к личной информации пользователей и использовать ее для преследования инакомыслящих и диссидентов — с этими категориями «преступников» власти королевства также не церемонятся. Наиболее наглядным примером является убийство критика Джамаля Хашогги в саудовском посольстве в Стамбуле, в организации которого защитники прав человека обвиняют наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда. Тем не менее за три года призывы активистов к правосудию так и не были услышаны.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / В Саудовской Аравии казнили гражданина за участие в террористической деятельности
саудовская аравия терроризм казнь
Комментировать