В Саудовской Аравии казнили гражданина за участие в террористической деятельности

Эр-Рияд, 1 ноября. Министерство внутренних дел Саудовской Аравии сообщило о казни мужчины, обвиненного в нападении на двух сотрудников служб безопасности в восточной части Королевства, контрабанде и незаконном хранении оружия. Согласно публикации, преступник имел связи с несколькими людьми, которые находятся в розыске за участие в террористической деятельности и организации убийств членов силовых структур.

#SaudiArabia’s Ministry of Interior says it executed a man for being involved in two shootings of security men in the Kingdom’s Eastern Province, the official Saudi Press Agency reports.https://t.co/99FQSAZBII — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) November 1, 2021

В последние месяцы по схожим обвинениям в стране казнены еще несколько человек. В частности, в октябре в этом же регионе был задержан гражданин королевства Муслим бин Мухаммад аль-Мухсин, которого обвиняли в причастности к экстремистской ячейке. По информации саудовских государственных СМИ, ему вменяли нападение на сотрудников правоохранительных органов, убийство одного из мирных жителей, изготовление самодельных взрывных устройств для совершения терактов и дестабилизации обстановки на территории страны. После рассмотрения его дела судебные власти Саудовской Аравии вынесли ему смертный приговор. При этом МВД страны подчеркнуло намерение королевства и далее жестко бороться «с попытками нанести ущерб его безопасности и стабильности».

Еще одна казнь состоялась в сентябре — Аднан бин Мустафа аль-Шарфа, также подозреваемый в терроризме, был арестован при попытке провезти в страну партию оружия. Как сообщили СМИ, ячейка, в которой тот состоял, планировала захватить одну из штаб-квартир служб безопасности и казнить сотрудников.

Saudi Arabia executes citizen for terrorist cell links, murder https://t.co/My28GQnGwv pic.twitter.com/URnPDMYRLw — Andy Vermaut (@AndyVermaut) October 5, 2021

Регулярные казни в Саудовской Аравии являются объектом активной критики со стороны международного сообщества. При этом перечень «преступлений», за которые выносится смертный приговор, в некоторых случаях имеет религиозную подоплеку.

Высшая мера наказания назначается не только убийцам, грабителям, контрабандистам и насильникам. Она также присуждает за вероотступничество, атеизм, богохульство или колдовство. На этом фоне правозащитные организации постоянно пытаются оказывать давление на правительства или крупные компании, которые сотрудничают с властями королевства.

No word on the murder of Jamal Khashoggi three years ago?

No?

Nothing? pic.twitter.com/xkXjJ7Xq4V — Drax The Geeky Pundit (fully vaxxed!) (@DraxGeekyPundit) October 27, 2021

В частности, в этом году жесткой критике подверглась корпорация Google, заключившая с нефтедобывающей компанией Saudi Aramco договор о предоставлении Саудовской Аравии доступа к облачным хранилищам данных. Причиной недовольства стали опасения о том, что силовые структуры страны смогут получить доступ к личной информации пользователей и использовать ее для преследования инакомыслящих и диссидентов — с этими категориями «преступников» власти королевства также не церемонятся. Наиболее наглядным примером является убийство критика Джамаля Хашогги в саудовском посольстве в Стамбуле, в организации которого защитники прав человека обвиняют наследного принца Мухаммада бин Салмана Аль Сауда. Тем не менее за три года призывы активистов к правосудию так и не были услышаны.