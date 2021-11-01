Глава Института РУССТРАТ Панина предложила РФ и США совместно бороться с Facebook

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя встречу главы МИД России Сергея Лаврова и президента США Джо Байдена на полях саммита G20 в Риме, особо отметил важность поддерживания контактов в вопросе кибербезопасности. При этом Песков подчеркнул необходимость соблюдать конфиденциальность:

«Это не та сфера, где излишняя публичность помогает в достижении тех результатов, которые хотелось бы достигнуть Москве и Вашингтону».

Колонка Елены Паниной

Пусть краткие, но двусторонние переговоры Лаврова и Байдена на международной площадке — событие знаковое. Они говорят о том, что Белый дом продолжает искать подходы к выстраиванию конструктивных американо-российских отношений.

Кибербезопасность — один из ключевых и деликатных вопросов, способных как улучшить, так и ухудшить диалог между Москвой и Вашингтоном. И пресс-секретарь президента России не случайно заостряет внимание на проблеме соблюдения конфиденциальности, поскольку американская сторона, к сожалению, допускает утечки информации.

Сейчас это продемонстрировала газета The New York Times, заявившая, что «после длительного обсуждения в американском разведывательном сообществе» США передали России имена и информацию о нескольких хакерах, якобы осуществлявших атаки на Америку. По сведениям издания, Вашингтон будто бы «ждет подтверждения того, что эта информация приведет к арестам». Такая утечка выглядит не только формой давления на Москву, но и может спровоцировать недоверие российской стороны к американским партнерам. Это первое.

Второе. Было бы нецелесообразно ограничивать работу России и США в сфере кибербезопасности лишь одними хакерами. Потому что нам всем угрожает куда большая опасность от считающих себя властелинами мира интернет-гигантов. Например — корпорации Facebook, объявившей о строительстве виртуальной метавселенной. Как мы уже отмечали, перед нами разворачивается грандиозный план создания системы, обладающей потенциалом тотального контроля над психикой людей и полностью подчиняющей себе не только человеческие мысли, но и чувства, и эмоции.

Global Look Press / Rafael Henrique/Keystone Press Agency

Эти угрозы видят и в самих США. Так, корреспондент телеканала MNBC Тиффани С. Ли, говоря о намерениях Facebook, констатирует, что технологические компании не зарекомендовали себя надежными хранителями новой виртуальной реальности. Профессор Университета Нотр-Дам Кирстен Мартин в свою очередь подчеркивает, что функционеры Facebook не оправдали доверия к своим продуктам в реальном мире, поэтому не до конца понятно, как мы можем доверять им в мире виртуальном.

В данной ситуации Вашингтон и Москва могли бы на первом этапе дать совместный отпор планам соцсети выстроить уже не киношную, а реальную матрицу для человечества. И на втором этапе выработать правила, которые в будущем предупредят такие попытки в зародыше.

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