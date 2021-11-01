Психолог Тюрина рекомендует соблюдать режим дня во время локдауна

Москва, 1 ноября. Нарушение привычного ритма жизни не только помешает снова настроиться на работу, но и может повлиять на здоровье. Об этом в беседе с изданием «Вести Подмосковья» сообщила психолог-консультант в сфере межличностных отношений Вероника Тюрина.

«Режим и планирование дневных дел хорошо влияют на наше состояние. Мозг чувствует себя в безопасности. Он знает, что ежедневно примерно в одинаковое время организм удовлетворит свои потребности в еде и сне», — рассказала специалист.

Соответственно, нам становится намного спокойнее, когда энергия организма соотносится с планами на день. Они могут быть как рабочими, так и домашними, что, например, актуально для периода самоизоляции.

Можно проснуться как в любой рабочий день, например, в 8 утра, заняться готовкой, зарядкой, любимым хобби или легкой уборкой. Если позволяет погода, можно отправиться на пробежку. Для организма в этом не будет никакого стресса, он воспримет происходящее как норму. Если же ложиться значительно позже полуночи и вставать после обеда, то внутренние процессы начнут резко перестраиваться. Организм уже не понимает, когда он получит еду, сон, нагрузку.

«Из-за биологических сбоев возникает тревожность и внутреннее беспокойство. Качество сна ухудшается, появляется нервозность, плаксивость и агрессия», — подчеркнула Вероника Тюрина.

Человек со сбитым режимом начинает чувствовать вялость, утомленность и нежелание что-либо делать, поэтому даже на самоизоляции необходимо четкое расписание.

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