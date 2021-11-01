Сургутские врачи вернули к нормальной жизни мужчину с 98% поражения легких

Сургут, 1 ноября. Медицинские работники помогли пациенту, у которого диагностировали 98% поражения легких после перенесенного COVID-19. Мужчина заразился во время вахты, поэтому ранее проходил лечение в другом городе.

Долгое время он находился на неинвазивной вентиляции легких. От длительного пребывания в одном положении мышцы мужчины перестали работать должным образом. По словам детей, их отец не мог самостоятельно передвигаться и обслуживать себя.

Лечащий врач предложила перевести пациента в реабилитационный центр, который занимается такими больными. Поражение легких на тот момент составляло 98%, дышать без дополнительной подачи кислорода он не мог.

Уже через несколько дней мужчине стало лучше. Благодаря тренерам и медицинскому персоналу он смог самостоятельно передвигаться по своей палате.

В Приморье будет открыто специализированное отделение для лечения детей со сложной формой туберкулеза, сообщала Deita.