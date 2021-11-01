Елизавета II отказалась слушать врачей и села за руль

Лондон, 1 ноября. Королева Великобритании Елизавета II отказалась прислушиваться к советам медицинских специалистов, которые рекомендовали ей соблюдать покой. Папарацци увидели монарха за рулем автомобиля.

Елизавета II была замечена не в своих покоях, как ей настоятельно советовали врачи, а на улице. Интересно, что королева решила не просто прогуляться, а прокатиться на машине. Монрах сидела за рулем автомобиля Jaguar Estate и перемещалась по территории замка Виндзор в гордом одиночестве, пишет The Telegraph.

Неделю назад стало известно, что 95-летняя Елизавета II провела ночь в больнице по совету врачей. До этого ей пришлось отменить поездку в Ирландию.