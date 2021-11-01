Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 ноября 17:27
17:25
Спорт
Карпин определил итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022
17:25
Армия
Путин: первый серийный образец ЗРК С-500 поступит на вооружение ВС РФ в ближайшее время
17:24
Происшествия
Упавший в обморок на уроке в Красноярске подросток мог умереть от остановки сердца
17:22
Экономика
«Газпром» в очередной раз уменьшил объем транзита голубого топлива через Украину
17:17
Общество
Правительство России определит места, которые будет разрешено посещать вакцинированным гражданам
17:16
Общество
Мурашко заявил, что введение нерабочих дней улучшило ситуацию с COVID-19 в стране
17:16
Происшествия
СК начал проверку после смерти школьника на уроке географии в Красноярске
17:15
Общество
Правительство России направит 11 млрд рублей на бесплатные лекарства от COVID-19
17:15
Общество
Роспотребнадзор зафиксировал снижение заболеваемости коронавирусом в Калмыкии и Карелии
17:14
Весь мир
Завтра в США пройдут региональные выборы
Все новости

Елизавета II отказалась слушать врачей и села за руль
Общество
Елизавета II отказалась слушать врачей и села за руль
Global Look Press  /  Pool

Лондон, 1 ноября. Королева Великобритании Елизавета II отказалась прислушиваться к советам медицинских специалистов, которые рекомендовали ей соблюдать покой. Папарацци увидели монарха за рулем автомобиля.

Елизавета II была замечена не в своих покоях, как ей настоятельно советовали врачи, а на улице. Интересно, что королева решила не просто прогуляться, а прокатиться на машине. Монрах сидела за рулем автомобиля Jaguar Estate и перемещалась по территории замка Виндзор в гордом одиночестве, пишет The Telegraph.

Неделю назад стало известно, что 95-летняя Елизавета II провела ночь в больнице по совету врачей. До этого ей пришлось отменить поездку в Ирландию.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Елизавета II отказалась слушать врачей и села за руль
Елизавета II великобритания здоровье
Комментировать