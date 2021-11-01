Политолог Сатановский заявил об обиде Украины на «кинувшую» ее Европу

Москва, 1 ноября. Украина обиделась из-за «предательства» Литвы и Молдавии, которые заключили энергетические контракты с Россией. В этом уверен политолог Евгений Сатановский.

Литва договорилась о поставках электричества, хотя еще совсем недавно призывала другие государства этого не делать. Республика Молдова договорилась о покупке газа по долгосрочному контракту по приемлемой цене. Контракты с другими странами стали бы для них, мягко говоря, бесперспективными.

Евгений Сатановский уверен, что Украину скоро «кинут» все, кто ее «крышует». Киев останется один на один с Москвой, когда покровители от нее откажутся.

Примером является реакция Турции на использование боевого беспилотника «Байрактар» в Донбассе. Анкара заявила: проданное Киеву оружие уже не считается турецким, так что черноморская страна не имеет отношения к тому, как оно используется, пишет НСН.

«Или, говоря простым языком: «не бейте, дяденьки — это все они там, которые в Киеве, виноваты». Поскольку с «Байрактарами» ВСУ явно перегнули палку. И сильно. Могут наказать», — написал Сатановский.

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Киев видит, что его «кидают» в вопросе газа. Это происходит и в Восточной, и Западной Европе. Самым обидным стало заявление американского Госдепартамента. В США не увидели вины России в газовом кризисе в Европе, что очень огорчило Киев. На Украине усомнились в искренности этих высказываний.