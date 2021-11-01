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Тунис отказался возвращать правительству Ливии замороженные средства
Весь мир
Тунис отказался возвращать правительству Ливии замороженные средства
Федеральное агентство новостей  /  publicdomainpictures.net

Тунис, 1 ноября. Глава Делового совета Анис аль-Джазири оценил размер замороженных ливийских средств в североафриканской республике примерно в 250 млн долларов. Такую цифру он озвучил в эфире радиостанции IFM.

Чиновник сказал, что Тунис не может сейчас вернуть эти деньги Триполи. Передача активов состоится только после избрания в соседнем государстве нового правительства, признанного ООН.

По словам Аль-Джазири, возвращение замороженных средств в других странах является крайне сложным вопросом. Отчасти это связано с тем, что порядка 70 млрд долларов распределены по всему миру.

Глава Делового совета признал правомерность недавнего заявления премьер-министра переходного Правительства национального единства Абд аль-Хамида Дабибы. Однако он считает, что последний преувеличил масштаб проблемы.

На прошлой неделе ливийский политик обвинил европейские страны в присвоении средств. Кроме того, по его словам, граждане североафриканского государства сами незаконно вывозили крупные суммы за рубеж.

Ранее Ливия призвала международное сообщество к сотрудничеству для возвращения денег. На протяжении последних десяти лет страна сталкивается с контрабандой активов.

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