В Тюмени волонтеры организовали сбор подарков для работающих в красной зоне врачей

Тюмень, 1 ноября. Волонтеры штаба #МыВместе, расположенного в Тюменской области, организуют сбор и передачу сладких подарков для медиков, работающих на территории красной зоны.

Акция под названием «Маленькие радости для врачей» пройдет в период с 3 по 8 ноября на территории Тюменской области. Во время нее будет осуществлена передача сладких презентов волонтерами движения #МыВместе сотрудникам моногоспиталей.

Руководитель проекта координационного центра поддержки движения добровольцев по Тюменской области Надежда Герасимова сообщила, что данная акция пройдет во всех местных муниципалитетах, где расположены моногоспитали. На данный момент обговариваются сроки передачи сладостей медработникам.

Все желающие, вне зависимости от занимаемых ими должностей, смогут передать врачам-героям вкусную благодарность. Неравнодушные могут испечь сладости сами или купить их в магазинах. После этого волонтеры передут их врачам красной зоны.

Не так давно сообщалось о том, что специальная награда появилась для волонтеров в Ленобласти. В пресс-службе регионального правительства сообщили о том, что власти Ленинградской области будут ежегодно награждать волонтеров знаками отличия «За вклад в разбитие добровольчества».