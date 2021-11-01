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Прощание с диктором Игорем Кирилловым состоится 2 ноября
Общество
Прощание с диктором Игорем Кирилловым состоится 2 ноября
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 1 ноября. Родственник журналиста Игоря Кириллова сообщил о месте и времени прощания с известным диктором. Знаменитого телеведущего проводят в последний путь 2 ноября.

Родственник Игоря Кириллова в разговоре с РИА Новости сообщил, что траурная церемония начнется в полдень. Прощание состоится на Новодевичьем кладбище.

Бывший ведущий программы «Время» ушел из жизни 30 октября. Ему было 89 лет. По предварительным данным, смерть ведущего наступила из-за тромбоза. Артистка Анна Шатилова сообщила, что Кириллов занимался своим здоровьем и лечил сосуды, он шел на поправку. По ее словам, ведущему незадолго до смерти ампутировали ногу.

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прощание кириллов новодевичье кладбище
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