Прощание с диктором Игорем Кирилловым состоится 2 ноября

Москва, 1 ноября. Родственник журналиста Игоря Кириллова сообщил о месте и времени прощания с известным диктором. Знаменитого телеведущего проводят в последний путь 2 ноября.

Родственник Игоря Кириллова в разговоре с РИА Новости сообщил, что траурная церемония начнется в полдень. Прощание состоится на Новодевичьем кладбище.

Бывший ведущий программы «Время» ушел из жизни 30 октября. Ему было 89 лет. По предварительным данным, смерть ведущего наступила из-за тромбоза. Артистка Анна Шатилова сообщила, что Кириллов занимался своим здоровьем и лечил сосуды, он шел на поправку. По ее словам, ведущему незадолго до смерти ампутировали ногу.