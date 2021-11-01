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«Насильно мил не будешь»: депутат Марченко о возможном исключении из партии «Единая Россия»

  /   Обновлено: 01 ноября 2021 16:49
Общество
«Насильно мил не будешь»: депутат Марченко о возможном исключении из партии «Единая Россия»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Российский политический деятель, депутат Государственной думы VII и VIII созывов Евгений Марченко в беседе с корреспондентом ФАН рассказал, чем займется после возможного исключения из партии «Единая Россия».

Ранее стало известно, что комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить депутата Госдумы Евгения Марченко из партии из-за того, что, несмотря на единогласное решение фракции, он проголосовал против принятия бюджета в первом чтении. Об этом заявил ответственный секретарь комиссии, замсекретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

«Я считаю, что это исключение несправедливо, но обжаловать [его] не буду. Как говорится, насильно мил не будешь. Если они не хотят, чтобы я был с ними в партии, ну, что теперь поделаешь. И обид я ни на кого не держу. Я буду дальше работать, только как одномандатный беспартийный депутат», — прокомментировал Марченко.

«Насильно мил не будешь»: Марченко о возможном исключении из партии «Единая Россия»
Федеральное агентство новостей /

Фракция «Единой России» 25 октября провела в Госдуме заседание, по итогам которого было принято решение о единогласной поддержке бюджета. При этом, как отметил Ревенко, Евгений Марченко ранее не высказал возражений ни в устной, ни в письменной форме.

Ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский призвал выгнать из Госдумы партии КПРФ, «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП). Об этом он заявил во время обсуждения бюджета в нижней палате парламента.

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единая россия госдума марченко
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