Блогер Манукян посочувствовал актрисе Яковлевой, жалующейся на харассмент и изнасилование

Блогер Вадим Манукян, часто пишущий о звездах шоу-бизнеса, с сочувствием отреагировал на откровения актрисы Алены Яковлевой, которая рассказала о пережитых в молодости домогательствах. В откровенном интервью актриса поведала, что к ней с непристойными предложениями обращался «один очень известный режиссер» на киностудии «Мосфильм».

По словам актрисы, это был не единственный эпизод харассмента, который был в ее биографии, а один из отказов в интимной близости статусному «соискателю» стоит ей 15-летнего простоя в кинокарьере.

По мнению Вадима Манукяна, похоже, жизнь и карьера Елены Яковлевой действительно складывались непросто, в том числе из-за такого рода неприятных и даже страшных эпизодов.

«Насколько я понял, ее судьба довольно прилично побила на эту тему, — рассказал Манукян в комментарии ФАН. — Помню, в одной из передач она рассказывала жуткую историю о пережитом групповом изнасиловании. А теперь, оказывается, и режиссер какой-то известный ее домогался. Да и карьеру ей потом испортили. Что ж, всякое бывает, недоверия ее слова у меня не вызывают».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Манукян отметил, что сегодня ко многим вещам, связанным с харассментом, отношение стало гораздо менее терпимым, чем в годы, когда Яковлева начинала карьеру. Блогер посетовал, что актрисе не удалось полностью реализовать свой большой актерский потенциал.

«Очень жаль, она мне очень нравится как актриса. Я считаю, что у Алены Яковлевой были все шансы стать большой киноактрисой с массой главных ролей. В «Театре Сатиры» она просто роскошна», — отметил он.

История с изнасилованием, по словам Алены Яковлевой, произошла около 30 лет назад, она считает, что осталась жива чудом.

«Я не буду вдаваться в подробности. Все, что им надо, они сделали», — рассказала она в эфире НТВ.

В том же интервью Алена рассказала, что в детстве недополучила внимания от своего звездного отца Юрия Яковлева. Звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» ушел из семьи за два месяца до рождения дочери.