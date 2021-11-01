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«Дюну» Вильнева могут выдвинуть на «Оскар» в 14 номинациях
Общество
«Дюну» Вильнева могут выдвинуть на «Оскар» в 14 номинациях
Кадр из фильма «Дюна»

Вашингтон, 1 ноября. Фильм канадского режиссера Дени Вильнева может претендовать на кинопремию «Оскар». Предложение о выдвижении было озвучено кинокомпанией Warner Bros.

На сайте студии опубликована информация о главных, по мнению Warner Bros., претендентах на «Оскар» от компании. «Дюну» предложили выдвинуть на премию в 14 номинациях. Это, в частности, «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший режиссер» и «Лучший саундтрек».

На звание лучшего актера студия предложили Тимоти Шаламе. За роли второго плана может побороться большая часть актерского состава, в том числе Джейсон Момоа, Оскар Айзек и Зендея. Будет ли представлена «Дюна» на Оскаре и в каких номинациях, решит уже Киноакадемия.

От России на престижную кинопремию выдвинута картина ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко «Разжимая кулаки». Фильм был отмечен в Каннах в «Особом взгляде», а также представлен на ряде других престижных международных фестивалях.

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Оскар дюна вильнев
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