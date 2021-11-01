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Завтра в США пройдут региональные выборы
Весь мир
Завтра в США пройдут региональные выборы
Global Look Press  /  Luiz Rampelotto / EuropaNewswire

Вашингтон, 1 ноября. Несколько штатов и крупных городов США готовятся к проведению промежуточных выборов, которые состоятся уже завтра, 2 ноября.

Жители штатов Нью-Джерси и Вирджиния будут выбирать губернаторов и членов законодательных собраний, а в Нью-Йорке, Сиэтле, Миннеаполисе, Бостоне, Буффало и Атланте горожане будут избирать мэров.

Хотя предстоящие выборы не смогут оказать решительного влияния на политическую карту страны, они станут своего рода индикатором политической приверженности избирателей и станут отправной точкой для старта избирательной кампании промежуточных выборов 2022 года, в ходе которых будет обновлен состав обеих палат Конгресса США.

Красные против синих

В Нью-Джерси, губернатор Фил Мерфи, действующий кандидат от Демократической партии, поборется за пост с республиканцем Джеком Чаттарелли.

По результатам досрочного голосования, которое проводится в штате, в настоящее время лидирует действующий губернатор Мерфи.

Завтра также состоятся выборы в Палату представителей и сенат штата.

Вирджиния, где в последние годы укрепились позиции Демократической партии, также готовится к выборам. Закон Вирджинии не позволяет губернаторам занимать должность два срока подряд и текущие опросы показывают напряженную гонку, которая сложилась между демократом Терри Маколиффом, бывшим губернатором штата и бывшим председателем Национального комитета Демократической партии, и Гленном Янгкином, республиканцем, который работал в сфере прямых инвестиций.

Основными акцентами предвыборной кампании обоих кандидатов стали вопросы абортов и соблюдения коронавирусных ограничений в школах. О напряженности предвыборной борьбы свидетельствует поддержка, которую кандидатам оказали лидеры партий: Маколиффа поддержал Барак Обама, а Янгкина — Дональд Трамп.

Впрочем, демократы пытаются использовать поддержку, которую Трамп оказал Янгкину, чтобы склонить независимых избирателей в пользу своего кандидата.

Важность выборов в Вирджинии заключается не только в фигуре губернатора, но и в получении поста вице-губернатора, который будет иметь решающий голос в разделенном Сенате штата, что позволит принимать необходимые законопроекты.

Нью-Йорк за безопасность

В Нью-Йорке во вторник состоятся долгожданные выборы мэра. Горожане категорически недовольны политикой действующего главы города Билла де Блазио, при котором крупнейший мегаполис столкнулся с ростом преступности, оттоком населения и денег, а также тяжелыми последствиями пандемии. Все эти вопросы стали центральными темами предвыборной кампании кандидатов на пост главы города — демократа Эрика Адамса и республиканца Кертиса Сливы.

Кандидаты на пост мэра Нью-Йорка встретились в дебатах
PrScr YouTube / MyCreativeWorkshop

Оба кандидата имеют большой опыт в поддержании безопасности на улицах Нью-Йорка, однако расходятся в вопросах обязательной вакцинации и климатических изменений.

Ведущие СМИ предрекают победу Адамса, однако многие горожане считают, что он продолжит линию мэра де Блазио, поэтому Слива сохраняет шансы на успех.

Экс-мэр идет на второй заход в Атланте

Также не пойдет на переизбрание действующий мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс. По данным опроса, проведенного в этом месяце журналом Atlanta Journal-Constitution и Университетом Джорджии, в предвыборной гонке лидируют два кандидата: бывший мэр Касим Рид и президент городского совета Фелиция Мур.

Как и во многих других городах, основной темой предвыборной кампании стало обеспечение безопасности.

В одном из своих предвыборных роликов Рид заявил, что является «единственным кандидатом с опытом и послужным списком, способным справиться с ростом насильственных преступлений в нашем городе».

В то же время послужной список Рида включает многочисленные коррупционные скандалы, которые вынудили его покинуть пост мэра в 2018 году.

«Руководство должно брать на себя ответственность за действия своей администрации. Он был лидером этой организации», — говорит Фелиция Мур о коррупции в администрации Рида.

Несмотря на наличие двух лидеров, результаты выборов в Атланте также могут стать неожиданностью из-за большого количества кандидатов и высокого процента неопределившихся избирателей. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 30 ноября состоится второй тур голосования.

Но кто бы в итоге ни занял пост городского главы, ему придется изрядно потрудиться над снижением уровня насильственных преступлений, который за последние два года вырос в 1,5 раза.

Эхо Джорджа Флойда в Миннеаполисе

Примерно с такими же сложностями столкнулся и Миннеаполис. Город стал центром протестов после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, что вылилось в массовые беспорядки и взрывной рост преступности. На протяжении последнего года здесь не утихают общественные дискуссии о реформах служб правопорядка, которые порой переходят в требования о полном упразднении полиции.

Весь этот калейдоскоп мнений будет представлен в избирательных бюллетенях в виде кандидатов в мэры, которые придерживаются тех или иных взглядов на этот вопрос. Всего в предвыборной гонке участвуют 17 кандидатов, основными из которых являются действующий мэр Джейкоб Фрей, юрист Эйджей Авед, бывший член законодательного собрания Миннесоты Кетрин Кнут и активистка Шейла Нежад. Следует отметить, что все основные кандидаты представляют Демократическую партию.

Избирательная система, которая действует в Миннеаполисе, предусматривает голосование по ранжированному выбору, в ходе которого избиратели могут располагать кандидатов в порядке предпочтительности. Претенденты с наименьшим количеством голосов выбывают раунд за раундом, при этом их голоса передаются кандидатам, все еще находящимся в бюллетене пока один из них не наберет 50% голосов.

Враг моего врага в Буффало

Любопытная предвыборная ситуация сложилась и в Буффало, штат Нью-Йорк, где действующий мэр, демократ Байрон Браун будет соперничать с победительницей Демократических праймериз Индией Уолтон.

После проигрыша на праймериз, Браун зарегистрировался в качестве так называемого «записанного кандидата» — его имя не присутствует в бюллетенях, но избиратели имеют право проголосовать за него, вписав в бюллетень его имя. При этом Браун ищет поддержки у республиканцев и независимых избирателей, указывая на левые взгляды Уолтон.

Бостонский «журавль в небе»

Кандидаты, которые пользуются поддержкой Демократической партии, поборются за пост мэра Бостона. Прогрессистка Мишель Ву и центристка Аннисса Эссайби Джордж стали главными кандидатами на выборах в Бостоне.

Мишель Ву, которую поддержали сенаторы от штата Массачусетс, сделала ставку на вопросы изменения климата и доступности жилья. В свою очередь Аннисса Эссайби Джордж, которая является временной исполняющей обязанностей мэра Бостона и пользуется широкой поддержкой профсоюзов, раскритиковала программу конкурентки за абстрактность и оторванность от реальных проблем города.

«Другие иногда описывают наши идеи как «журавль в небе», потому что они смелые, стремящиеся к этой самой яркой версии нашего будущего. Многое из того, что мы празднуем в Бостоне, начиналось как видение, которое поначалу могло показаться «журавлем в небе», но были именно тем, в чем мы нуждались и чего заслуживали. И люди боролись за них», — ответила Ву на эту критику в ходе одного из своих выступлений.

Таким образом предстоящие выборы также станут своего рода выбором между ультралиберальными и более традиционными ценностями.

Сиэтл повышает налоги

Сиэтл, где завтра также состоятся выборы, столкнулся с проблемой доступности жилья, что привело к появлению большого количества бездомных. И кандидаты в мэры — действующий и бывший президенты городского совета Лорена Гонсалес и Брюс Харрелл — полны решимости разобраться с этим.

По их мнению, ключ к решению очень прост — достаточно повысить налоги. Разногласия касаются лишь конкретных путей реализации проекта, направленного на решение проблемы бездомности.

Брюс Харрелл убежден, что необходимо повысить налоги на доходы крупнейшего работодателя города — гиганта интернет-торговли Amazon, заставив его «платить справедливую долю налогов». Вместе с тем он настаивает на необходимости пересмотра структуры подоходного налога штата Вашингтон, что потребует внесения изменений в конституцию штата и может столкнуться с трудностями в реализации.

Его политическая противница — Лорена Гонсалес однозначно заявляет о желании повысить налоги для Amazon, без пересмотра конституции и лишних бюрократических проволочек.

«Для нас критически важно убедиться, что у нас есть мэр, который серьезно относится к тому, чтобы требовать от всех крупных прибыльных корпораций (платить) свою справедливую долю. Давайте будем честны: я единственный кандидат на этой сцене, который имеет это в виду», — заявила она в ходе дебатов.

Актуальными для города являются вопросы безопасности и здравоохранения, которые также были затронуты в ходе дебатов. При этом Харрелл выступил за увеличение количества полицейских, в то время как по словам Гонсалес, решение состоит в том, чтобы рассмотреть альтернативы традиционным правоохранительным органам и сократить объем работы, выполняемой полицией, вместо того, чтобы сосредотачиваться на количестве сотрудников.

Разногласия среди демократов тормозят инфраструктурный план Байдена
Global Look Press / Louie Palu/ZUMAPRESS.com

В целом предстоящие выборы можно считать генеральной репетицией перед промежуточными выборами в Конгресс. Их результаты во многом должны продемонстрировать степень одобрения современной повестки Демократической партии, которая, по сути, представляет из себя достаточно широкую коалицию с противоречивыми взглядами, что стало особо заметно во время попыток согласования инфраструктурного плана Байдена.

Республиканская партия, хотя и сталкивается с отдельными проблемами в соблюдении партийной дисциплины, на сегодняшний день является гораздо более монолитной организацией с ярко выраженным лидером в лице Дональда Трампа. Хотя это в ряде случаев работает против республиканских кандидатов.

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