Завтра в США пройдут региональные выборы

Вашингтон, 1 ноября. Несколько штатов и крупных городов США готовятся к проведению промежуточных выборов, которые состоятся уже завтра, 2 ноября.

Жители штатов Нью-Джерси и Вирджиния будут выбирать губернаторов и членов законодательных собраний, а в Нью-Йорке, Сиэтле, Миннеаполисе, Бостоне, Буффало и Атланте горожане будут избирать мэров.

Хотя предстоящие выборы не смогут оказать решительного влияния на политическую карту страны, они станут своего рода индикатором политической приверженности избирателей и станут отправной точкой для старта избирательной кампании промежуточных выборов 2022 года, в ходе которых будет обновлен состав обеих палат Конгресса США.

Красные против синих

В Нью-Джерси, губернатор Фил Мерфи, действующий кандидат от Демократической партии, поборется за пост с республиканцем Джеком Чаттарелли.

Phil Murphy’s race has received little attention, in part because people see New Jersey as a deep blue state. That may be true for presidential elections, but the governorship is a different story. https://t.co/v0kjItyZgG — The New Republic (@newrepublic) October 31, 2021

По результатам досрочного голосования, которое проводится в штате, в настоящее время лидирует действующий губернатор Мерфи.

Завтра также состоятся выборы в Палату представителей и сенат штата.

Вирджиния, где в последние годы укрепились позиции Демократической партии, также готовится к выборам. Закон Вирджинии не позволяет губернаторам занимать должность два срока подряд и текущие опросы показывают напряженную гонку, которая сложилась между демократом Терри Маколиффом, бывшим губернатором штата и бывшим председателем Национального комитета Демократической партии, и Гленном Янгкином, республиканцем, который работал в сфере прямых инвестиций.

October 30th in #VAGOV.



One of these pictures is not like the others. pic.twitter.com/3m3w5SPzQ6 — danny laub (@dannylaub) October 31, 2021

Основными акцентами предвыборной кампании обоих кандидатов стали вопросы абортов и соблюдения коронавирусных ограничений в школах. О напряженности предвыборной борьбы свидетельствует поддержка, которую кандидатам оказали лидеры партий: Маколиффа поддержал Барак Обама, а Янгкина — Дональд Трамп.

Впрочем, демократы пытаются использовать поддержку, которую Трамп оказал Янгкину, чтобы склонить независимых избирателей в пользу своего кандидата.

Важность выборов в Вирджинии заключается не только в фигуре губернатора, но и в получении поста вице-губернатора, который будет иметь решающий голос в разделенном Сенате штата, что позволит принимать необходимые законопроекты.

Нью-Йорк за безопасность

В Нью-Йорке во вторник состоятся долгожданные выборы мэра. Горожане категорически недовольны политикой действующего главы города Билла де Блазио, при котором крупнейший мегаполис столкнулся с ростом преступности, оттоком населения и денег, а также тяжелыми последствиями пандемии. Все эти вопросы стали центральными темами предвыборной кампании кандидатов на пост главы города — демократа Эрика Адамса и республиканца Кертиса Сливы. PrScr YouTube / MyCreativeWorkshop

Оба кандидата имеют большой опыт в поддержании безопасности на улицах Нью-Йорка, однако расходятся в вопросах обязательной вакцинации и климатических изменений.

Ведущие СМИ предрекают победу Адамса, однако многие горожане считают, что он продолжит линию мэра де Блазио, поэтому Слива сохраняет шансы на успех.

Экс-мэр идет на второй заход в Атланте

Также не пойдет на переизбрание действующий мэр Атланты Кейша Лэнс Боттомс. По данным опроса, проведенного в этом месяце журналом Atlanta Journal-Constitution и Университетом Джорджии, в предвыборной гонке лидируют два кандидата: бывший мэр Касим Рид и президент городского совета Фелиция Мур.

Как и во многих других городах, основной темой предвыборной кампании стало обеспечение безопасности.

В одном из своих предвыборных роликов Рид заявил, что является «единственным кандидатом с опытом и послужным списком, способным справиться с ростом насильственных преступлений в нашем городе».

Here’s a preview of my next campaign TV ad. This ad is special to me because it features my daughter, Maria Kristan. A Mayor’s 1st responsibility is to keep people safe, and I am the only candidate with the experience and track record to address our city’s surge in violent crime. pic.twitter.com/4bCDaCaeQ0 — Kasim Reed (@KasimReed) September 10, 2021

В то же время послужной список Рида включает многочисленные коррупционные скандалы, которые вынудили его покинуть пост мэра в 2018 году.

«Руководство должно брать на себя ответственность за действия своей администрации. Он был лидером этой организации», — говорит Фелиция Мур о коррупции в администрации Рида.

Несмотря на наличие двух лидеров, результаты выборов в Атланте также могут стать неожиданностью из-за большого количества кандидатов и высокого процента неопределившихся избирателей. Если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, 30 ноября состоится второй тур голосования.

Sign salad greets voters at Adamsville Rec Center on last day of early voting in Atlanta Municipal elections. Lots of choices to make. ⁦@wabenews⁩ pic.twitter.com/8sloNVpGnS — Susanna Capelouto (@capelouto) October 29, 2021

Но кто бы в итоге ни занял пост городского главы, ему придется изрядно потрудиться над снижением уровня насильственных преступлений, который за последние два года вырос в 1,5 раза.

Эхо Джорджа Флойда в Миннеаполисе

Примерно с такими же сложностями столкнулся и Миннеаполис. Город стал центром протестов после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, что вылилось в массовые беспорядки и взрывной рост преступности. На протяжении последнего года здесь не утихают общественные дискуссии о реформах служб правопорядка, которые порой переходят в требования о полном упразднении полиции.

Minneapolis on Tuesday holds its first municipal elections since George Floyd's murder. Voters will weigh in on the future of the city's policing strategy. There is little consensus on the best approach, @bradleybrooks found. https://t.co/Lnz4TwrWXk — Colleen Jenkins (@colleenjenk) November 1, 2021

Весь этот калейдоскоп мнений будет представлен в избирательных бюллетенях в виде кандидатов в мэры, которые придерживаются тех или иных взглядов на этот вопрос. Всего в предвыборной гонке участвуют 17 кандидатов, основными из которых являются действующий мэр Джейкоб Фрей, юрист Эйджей Авед, бывший член законодательного собрания Миннесоты Кетрин Кнут и активистка Шейла Нежад. Следует отметить, что все основные кандидаты представляют Демократическую партию.

With a week until Election Day, top Minneapolis mayoral candidates, AJ Awed, Jacob Frey, Kate Knuth and Sheila Nezhad, began making their final pitches to voters in an online debate Monday. https://t.co/Bge8W3oQ1E pic.twitter.com/1b1Qxw2f4U — Star Tribune (@StarTribune) October 26, 2021

Избирательная система, которая действует в Миннеаполисе, предусматривает голосование по ранжированному выбору, в ходе которого избиратели могут располагать кандидатов в порядке предпочтительности. Претенденты с наименьшим количеством голосов выбывают раунд за раундом, при этом их голоса передаются кандидатам, все еще находящимся в бюллетене пока один из них не наберет 50% голосов.

Ranked-choice voting, which was adopted by Minneapolis in 2010, is Minneapolis’ and St. Paul’s ballot format for their municipal elections on Tuesday, Nov. 2. Mia Laube has the story. https://t.co/mziBxuZFrr — TommieMedia (@TommieMedia) October 28, 2021

Враг моего врага в Буффало

Любопытная предвыборная ситуация сложилась и в Буффало, штат Нью-Йорк, где действующий мэр, демократ Байрон Браун будет соперничать с победительницей Демократических праймериз Индией Уолтон.

An amazing read by @KeeangaYamahtta on the upcoming elections in Buffalo.



Another Buffalo Is Possible https://t.co/mIcpudgrDr via @NewYorker — Gabriella Nassif (@gab_riell_a) October 30, 2021

После проигрыша на праймериз, Браун зарегистрировался в качестве так называемого «записанного кандидата» — его имя не присутствует в бюллетенях, но избиратели имеют право проголосовать за него, вписав в бюллетень его имя. При этом Браун ищет поддержки у республиканцев и независимых избирателей, указывая на левые взгляды Уолтон.

In this most unique of Buffalo mayoral elections, mailers from state Republicans have arrived at city homes over the past few days urging voters to write in Byron Brown's name on the ballot.https://t.co/e9egTxnjQ7 — The Buffalo News (@TheBuffaloNews) October 26, 2021

Бостонский «журавль в небе»

Кандидаты, которые пользуются поддержкой Демократической партии, поборются за пост мэра Бостона. Прогрессистка Мишель Ву и центристка Аннисса Эссайби Джордж стали главными кандидатами на выборах в Бостоне.

Red Sox Nation! Michelle Wu and Annissa Essaibi George are facing off in the #Boston Mayor’s race. Go to the OneV site - https://t.co/MBe0xliAq5 - check your #voter registration status and don’t forget to vote on Tues, Nov 2. #GOTV #Voting #Democracy #Elections #mapoli #bospoli pic.twitter.com/wFszUFh6EA — One Nation Every Vote (@OneV_Vote) October 30, 2021

Мишель Ву, которую поддержали сенаторы от штата Массачусетс, сделала ставку на вопросы изменения климата и доступности жилья. В свою очередь Аннисса Эссайби Джордж, которая является временной исполняющей обязанностей мэра Бостона и пользуется широкой поддержкой профсоюзов, раскритиковала программу конкурентки за абстрактность и оторванность от реальных проблем города.

«Другие иногда описывают наши идеи как «журавль в небе», потому что они смелые, стремящиеся к этой самой яркой версии нашего будущего. Многое из того, что мы празднуем в Бостоне, начиналось как видение, которое поначалу могло показаться «журавлем в небе», но были именно тем, в чем мы нуждались и чего заслуживали. И люди боролись за них», — ответила Ву на эту критику в ходе одного из своих выступлений.

Таким образом предстоящие выборы также станут своего рода выбором между ультралиберальными и более традиционными ценностями.

Сиэтл повышает налоги

Сиэтл, где завтра также состоятся выборы, столкнулся с проблемой доступности жилья, что привело к появлению большого количества бездомных. И кандидаты в мэры — действующий и бывший президенты городского совета Лорена Гонсалес и Брюс Харрелл — полны решимости разобраться с этим.

По их мнению, ключ к решению очень прост — достаточно повысить налоги. Разногласия касаются лишь конкретных путей реализации проекта, направленного на решение проблемы бездомности.

In the final major debate before Election Day, Seattle's mayoral candidates offered contrasting approaches to public safety: Bruce Harrell pressed for more officers while Lorena González touted alternatives to traditional policing. https://t.co/ybILSAWCW4 — Crosscut (@Crosscut) October 29, 2021

Брюс Харрелл убежден, что необходимо повысить налоги на доходы крупнейшего работодателя города — гиганта интернет-торговли Amazon, заставив его «платить справедливую долю налогов». Вместе с тем он настаивает на необходимости пересмотра структуры подоходного налога штата Вашингтон, что потребует внесения изменений в конституцию штата и может столкнуться с трудностями в реализации.

Его политическая противница — Лорена Гонсалес однозначно заявляет о желании повысить налоги для Amazon, без пересмотра конституции и лишних бюрократических проволочек.

«Для нас критически важно убедиться, что у нас есть мэр, который серьезно относится к тому, чтобы требовать от всех крупных прибыльных корпораций (платить) свою справедливую долю. Давайте будем честны: я единственный кандидат на этой сцене, который имеет это в виду», — заявила она в ходе дебатов.

Актуальными для города являются вопросы безопасности и здравоохранения, которые также были затронуты в ходе дебатов. При этом Харрелл выступил за увеличение количества полицейских, в то время как по словам Гонсалес, решение состоит в том, чтобы рассмотреть альтернативы традиционным правоохранительным органам и сократить объем работы, выполняемой полицией, вместо того, чтобы сосредотачиваться на количестве сотрудников.

Global Look Press / Louie Palu/ZUMAPRESS.com

В целом предстоящие выборы можно считать генеральной репетицией перед промежуточными выборами в Конгресс. Их результаты во многом должны продемонстрировать степень одобрения современной повестки Демократической партии, которая, по сути, представляет из себя достаточно широкую коалицию с противоречивыми взглядами, что стало особо заметно во время попыток согласования инфраструктурного плана Байдена.

Республиканская партия, хотя и сталкивается с отдельными проблемами в соблюдении партийной дисциплины, на сегодняшний день является гораздо более монолитной организацией с ярко выраженным лидером в лице Дональда Трампа. Хотя это в ряде случаев работает против республиканских кандидатов.