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Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков
Политика
Зеленский впервые возглавил антирейтинг украинских политиков
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 1 ноября. Действующий президент Владимир Зеленский впервые возглавил антирейтинг среди украинских политиков. Об этом свидетельствуют данные исследования «Центра Разумкова».

Согласно полученной информации, за Зеленского на выборах главы государства не стали бы голосовать 31,9% респондентов. Что касается его предшественника Петра Порошенко, то против него высказались 31,6% опрошенных украинцев. Замыкает тройку «лидеров» один из руководителей партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко с показателем в 24%.

Примечательно, что за Зеленского проголосовали бы только 18,7% опрошенных граждан. Это выше положительного показателя Порошенко на 6%.

Как стало известно ранее, политолог Андрей Ермолаев назвал украинцев при Зеленском «крепостными гражданами».

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