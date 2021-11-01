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Казахстанский стример без рук мечтает стать киберспортсменом
Общество

17-летний стример Адлет Курмангалиев живет в городе Атырау в Казахстане. В десятилетнем возрасте он потерял обе руки и стал инвалидом. После многочисленных операций подростку пришлось учиться жить заново, искать новые цели и увлечения.

«Честно, в начале было очень трудно. Я не понимал, я был маленьким ребенком, мне было десять лет все-таки. Просто я видел смысл жизни в Интернете, в играх. В общем, мне было очень трудно. Вначале я играл языком в телефоне, потом мне купили ноутбук, и я начал пробовать играть ногами. У меня скучная жизнь была, я хотел чем-то заниматься», — вспоминает Адлет.

Молодой человек быстро научился управлять компьютерной мышью и клавиатурой с помощью ног, а также записался в бассейн. Благодаря своим успехам, он поднялся на призовой пьедестал в параплавании: в 2019 году выиграл первое место, в текущем — второе и третье. Однако, по словам Адлета, его душа принадлежит киберпространству, в котором он хочет занять достойное место.

«Моя мечта — стать в будущем киберспортсменом, идти к этому. Стать первым человеком, который играет ногами, который добился какого-то результата в этом плане. Этого вообще сейчас нет. Я просто вижу перспективу в киберспорте. Если как-то пробиться в киберспорт, то это такой взрыв мозга будет: люди просто шокированы будут, что человек играет ногами и пробился, добился успеха», — уверен стример.

Своим примером Адлет Курмангалиев хочет показать окружающим, что ни при каких обстоятельствах нельзя сдаваться. Спортсмен не хочет жалости, а, наоборот, старается мотивировать других своими поступками.

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