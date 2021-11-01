Газета «Культура» составила список из шести лучших фильмов про светскую жизнь

Москва, 1 ноября. Тема светской жизни интересует и увлекает многих кинозрителей. Составлен рейтинг из шести лучших кинокартин, посвященных гламуру, блеску и обратной стороне этой сферы.

Самой старой лентой из топа, который представила газета «Культура», стала экранизация романа Маргарет Митчелл «Унесенные ветром». Главная героиня ленты 1939 года — уроженка юга США Скарлетт О'Хара, которая привыкла к роскоши, балам и званым ужинам. Однако ей приходится столкнуться с реалиями жизни во время гражданской войны.

Второй фильм из списка — «Моя прекрасная леди» 1964 года. Основой для этой музыкальной комедии стала пьеса Бернарда Шоу «Пигмалион». Фильм рассказывает о живущем в Лондоне профессоре лингвистики, который заключает пари, обещая превратить обычную простушку в светскую леди.

В рейтинг вошла лента 2004 года «Ярмарка тщеславия», снятая по роману Уильяма Теккерея. Главной героиней фильма стала дочь художника и оперной певицы Ребекка Шарп, мечтающая вырваться из бедности. События разворачиваются в Англии XIX века.

Еще одна кинокартина из списка — «Легкое поведение» 2008 года. Это ремейк ленты Альфреда Хичкока, в котором молодой англичанин женится на американской гонщице. Он привозит супругу в дом родителей, где живут по консервативным правилам. Мать главного героя отказывается принимать поведение невестки.

Фильм 2013 года «Великий Гэтсби» снят по роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Он повествует о загадочном богаче Гэтсби, устраивающем роскошные приемы в Нью-Йорке начала XX века. Выясняется, что у мужчины есть секреты.

Кадр из фильма «Великий Гэтсби» /

Последняя лента рейтинга — «Аббатство Даунтон» 2019 года. Фильм основан на известном британском сериале. В центре событий, разворачивающихся в 1927 году, оказываются британский монарх Георг V и его жена Мария.

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